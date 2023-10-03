Британська розвідка повідомила, як Кремль формує провоєнні настрої у РФ

«Росія розширила законодавство про іноземних агентів після повномасштабного вторгнення в Україну

Кремль уміло маніпулює громадською думкою використовуючи статус «іноземного агента» для підтримки антизахідного та провоєнного курсу держави. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 26 вересня Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив про результати опитування жителів Росії щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як «іноземні агенти». Всеросійський центр вивчення громадської думки заявив, що 61% опитаних заявили, що вважають «іноземних агентів» «зрадниками» які «розповсюджують брехню» про Росію.

«Росія розширила законодавство про іноземних агентів після повномасштабного вторгнення в Україну. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, через що стає дедалі важче сформулювати будь-яку точку зору, у тому числі незгодну з приводу війни, яка відхиляється від офіційної лінії», – зазначають у міноборони Британії.

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Нагадаємо, платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди.