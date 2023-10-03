Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, як Кремль формує провоєнні настрої у РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як Кремль формує провоєнні настрої у РФ
фото з відкритих джерел

«Росія розширила законодавство про іноземних агентів після повномасштабного вторгнення в Україну

Кремль уміло маніпулює громадською думкою використовуючи статус «іноземного агента» для підтримки антизахідного та провоєнного курсу держави. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 26 вересня Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив про результати опитування жителів Росії щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як «іноземні агенти». Всеросійський центр вивчення громадської думки заявив, що 61% опитаних заявили, що вважають «іноземних агентів» «зрадниками» які «розповсюджують брехню» про Росію.

«Росія розширила законодавство про іноземних агентів після повномасштабного вторгнення в Україну. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, через що стає дедалі важче сформулювати будь-яку точку зору, у тому числі незгодну з приводу війни, яка відхиляється від офіційної лінії», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди.

Читайте також: Відомий історик проаналізував усі промови Путіна і назвав коронні маніпуляції
Теги: британська розвідка росія пропаганда війна розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США заявили, що надання українським військам снарядів зі збідненим ураном допоможе бути більш ефективними на полі бою
Навіщо Україні «збіднений уран». Все про боєприпаси, які викликали істерику в Москві технології війни
9 вересня, 07:00
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні
7 вересня, 04:01
Євросоюз братиме участь у фінансуванні витрат на створення міжнародного Реєстру збитків
ЄС фінансуватиме створення у Гаазі офісу міжнародного Реєстру збитків України
11 вересня, 19:18
ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного
ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного
7 вересня, 21:17
Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
16 вересня, 07:35
Вибухи у Криму чули мешканці кількох міст
Вибухи в Криму та атака безпілотників на РФ: головне за ніч
26 вересня, 07:19
РФ обстрілює Україну ракетами різної модифікації
Росія бомбитиме Україну новими крилатими ракетами
16 вересня, 10:57
Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань
Білорусь готує масштабні військові навчання
14 вересня, 13:19
Уряд Польщі перестав надавати військову допомогу Україні для відбиття повномасштабного вторгнення РФ
Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина
20 вересня, 23:47

Соціум

Російський пілот полетів на відпочинок у ОАЕ та здався США – ЗМІ
Російський пілот полетів на відпочинок у ОАЕ та здався США – ЗМІ
Кремль високо оцінив досягнення українських військових командувачів
Кремль високо оцінив досягнення українських військових командувачів
Усі скандали Ілона Маска: референдум на окупованих територіях та підтримка Росії
Усі скандали Ілона Маска: референдум на окупованих територіях та підтримка Росії
Британська розвідка повідомила, як Кремль формує провоєнні настрої у РФ
Британська розвідка повідомила, як Кремль формує провоєнні настрої у РФ
Більше сотні біженців живуть у казино в Німеччині (фото)
Більше сотні біженців живуть у казино в Німеччині (фото)
Влада російського Шебекіно заявила про «прильоти» по підприємству
Влада російського Шебекіно заявила про «прильоти» по підприємству

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
22K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
13K
Мінекономіки розповіло, як планує повертати біженців
5792
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
5573
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України
5270
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту