Платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди

На платформі X (Twitter) зобов'язані дотримуватися закону ЄС, який регулює контент на платформах

Платформа X, колишній Twitter, має найбільшу кількість дезінформаційних постів

X, колишній Twitter, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію, зокрема російську. Про це йдеться у звітах ЄС про те, як технологічні компанії, такі як Facebook, Google та TikTok справляються з дезінформацією.

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Віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєра Юрова заявила, що платформам необхідно діяти напередодні національних та європейських виборів, що відбудуться наступного року.

«Це багатомільйонна зброя масового маніпулювання, спрямована як внутрішньо на росіян, так і на європейців та решту світу. Дуже великі платформи повинні вирішувати цей ризик. Оскільки ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами», – сказала віце-президентка про поширення інформації в мережі.

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Більшість з найбільших платформ погодилися співпрацювати з ЄС щодо відповідного кодексу поведінки, який має встановити стандарти для перевірки фактів та інших заходів. Блок також провів пілотний проєкт для визначення масштабу проблеми.

«X, колишній Twitter, який більше не входить до кодексу, є платформою з найбільшим відсотком поширення постів про дезінформацію», – зазначила Юрова.

Новий закон ЄС, який регулює контент на платформах, відомий як Закон про цифрові послуги, набрав чинності минулого місяця.

«Оскільки Twitter був визнаний дуже великою онлайн-платформою, очевидно, що є обов'язки, які випливають з жорсткого законодавства. Тому моя порада Twitter така: ви повинні дотримуватися жорсткого закону, і ми стежимо за вашими діями», – повідомила віце-президентка.

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Вєра Юрова також зазначила, що потік російської дезінформації особливо актуальний в Словаччині, де в ці вихідні відбудуться вибори.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск розкритикував контрнаступ українських сил і заявив, що під час бою гине багато воїнів заради незначних територіальних здобутків.