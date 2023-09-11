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ЄС фінансуватиме створення у Гаазі офісу міжнародного Реєстру збитків України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС фінансуватиме створення у Гаазі офісу міжнародного Реєстру збитків України
Євросоюз братиме участь у фінансуванні витрат на створення міжнародного Реєстру збитків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЄС розглядає створення міжнародного Реєстру збитків як міжнародний інструмент з виплати фінансових компенсацій для України

Європейський Союз готовий брати участь у фінансуванні витрат на створення міжнародного Реєстру збитків та замовленні приміщень для цієї установи в Гаазі. Про це у Ризі на неформальній зустрічі міністрів юстиції країн-членів Ради Європи, що відбулася за ініціативи латвійського головування, сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Разом із Радою Європи та іншими партнерами ми зобов’язалися забезпечити змістовні процеси зі сплати репарацій за втрати, які Росія завдала народу України під час війни. У цьому сенсі, я щасливий оголосити, що ЄС братиме участь у покритті необхідних витрат для заснування Реєстру збитків, зокрема, у замовленні відповідних приміщень у Гаазі та у розвитку відповідної цифрової платформи», – наголосив єврокомісар.

Єврокомісар з питань юстиції зауважив, що ЄС розглядає створення міжнародного Реєстру збитків як перший важливий крок до створення майбутнього міжнародного інструменту з виплати фінансових компенсацій для України. За його словами, ЄС продовжує розглядати можливість потенційної зміни та розширення статусу ЄС як учасника у цьому Реєстрі збитків.

Рейндерс окремо відзначив важливу роль Ради Європи у притягненні російського агресора до відповідальності за злочини в Україні та назвав «історичними» відповідні рішення саміту РЄ, що відбувся у Рейк’явіку у травні цього року. Такі рішення, на його переконання, продемонстрували єдність країн-членів Ради Європи у захисті ключових цінностей цієї організації. ЄС буде й надалі залишатися надійним партнером для Ради Європи у зміцненні відкритого та вільного світового правопорядку й боротиметься за це так довго, як це буде необхідним.

Єврокомісар наголосив, що в рамках власних повноважень від початку російського вторгнення розглядає притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні «найвищим пріоритетом» власного мандату. ЄС вже зробив кілька рішучих кроків у цьому напрямку.

Зокрема, це стосується створення можливості для надійного накопичення, збереження та опрацювання доказів російських злочинів, скоєних в Україні. Над чим Єврокомісія працює разом із Євроюстом та з органами прокуратури країн-членів, які беруть участь у роботі так званої Спільної команди розслідувачів. Ці зусилля мають на меті створення Міжнародного центру з покарання за злочин агресії проти України (ICPA), що працюватиме разом із Міжнародним кримінальним судом.

З огляду на безпрецедентний масштаб міжнародної підтримки України, ЄС докладає зусиль для координації всіх міжнародних ініціатив з притягнення Росії до відповідальності. З цією метою у березні цього року ЄС разом з Україною, МКС та урядом Данії заснували «Групу діалогу», до якої наразі увійшли більше 32-х країн, регіональних та міжнародних інституцій, включаючи Раду Європи.

Третій напрямок у пріоритетах Єврокомісії – продовження підтримки та забезпечення необхідними інструментами сектору кримінального правосуддя в Україні, його подальший розвиток відповідно до європейських стандартів.

«Наша спільна відповідальність – забезпечити, щоб звірства, скоєні в Україні, не залишилися безкарними… Ми маємо надалі надавати підтримку для України – військову, надзвичайну та фінансову. Ми маємо дві головні цілі: забезпечити, ймовірно, у новій юрисдикції або у новому трибуналі, притягнення до відповідальності за злочин агресії, і друге, – забезпечити, що Росія буде платити за ушкодження, спричинені російською агресією проти України».

За словами єврокомісара, ЄС розраховує на дієву підтримку Ради Європи у цій роботі.

Нагадаємо, глави держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи під час зустрічі в Рейк'явіку у травні ухвалили рішення, що стосуються притягнення до відповідальності російських загарбників за злочини на території України.

До слова, за оцінками ООН, вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок вторгнення Росії, становитиме щонайменше $411 млрд.

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Теги: реєстр росія Європейський союз Нідерланди

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