Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні

США впевнені, що Україна використовуватиме снаряди відповідально

Сполучені Штати передали Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Повідомляється, що снаряди зі збідненим ураном можуть використовуватись американськими танками Abrams, які Україна отримає вже цієї осені.

Цей вид боєприпасів здатен пробивати броню, оскільки набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.

«Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території», – сказала Сінгх.

Збіднений уран особливий тим, що має високу щільність і твердість – вона на 70% перевищує щільність свинцю. Саме тому збіднений уран застосовують для виготовлення боєприпасів і броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Abrams американського виробництва. А снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні.

Боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності.

Нагадаємо, що 6 вересня США оголосили, що передають України боєприпаси зі збідненим ураном. Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Теги: США війна Україна боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg стверджує, що країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні, однак з Росією ще потрібно знайти компроміс
Китай змінив позицію щодо України перед самітом G20 – ЗМІ
Вчора, 23:20
Обмеження роботи представників медіа в районах бойових дій пов’язані винятково з контролем за інформацією, що становить інтерес для розвідки противника
ЗСУ пояснили, навіщо обмежили доступ журналістам, які працюють на лінії фронту
4 вересня, 16:52
Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»… На жаль, на росії цей пафос пройшов повз
1 вересня – День знань чи Урок миру?
1 вересня, 14:50
Сенатор США закликав союзників допомогти Україні провести вибори
Вибухи в Луганську, сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори: головне за ніч
29 серпня, 06:59
Смирнов зауважив, що на розгляді перебувають три моделі спецтрибуналу для Росії
Україна сподівається погодити спецтрибунал для РФ до кінця року
21 серпня, 20:07
Кремль знищує українське зерно
Медведєв, Лавров, Патрушев... Хто палить українське зерно
16 серпня, 10:11
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
15 серпня, 10:56
Пожежники використовують штучний інтелект, щоб швидше реагувати на лісові пожежі
У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі
13 серпня, 14:30
Наслідки обстрілу Івано-Франківщини
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18

Соціум

Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні
У Москві знову неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника
У Москві знову неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні
Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні
У російському Ростові прогримів вибух (відео)
У російському Ростові прогримів вибух (відео)
До Землі наближаються одразу пʼять величезних астероїдів
До Землі наближаються одразу пʼять величезних астероїдів
Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року
Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
У Києві прогриміли вибухи
87K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
77K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
40K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
37K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
20K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
5 вересня, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
5 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту