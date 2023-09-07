Пентагон прокоментував передачу снарядів зі збідненим ураном Україні

США впевнені, що Україна використовуватиме снаряди відповідально

Сполучені Штати передали Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Повідомляється, що снаряди зі збідненим ураном можуть використовуватись американськими танками Abrams, які Україна отримає вже цієї осені.

Цей вид боєприпасів здатен пробивати броню, оскільки набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.

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«Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території», – сказала Сінгх.

Збіднений уран особливий тим, що має високу щільність і твердість – вона на 70% перевищує щільність свинцю. Саме тому збіднений уран застосовують для виготовлення боєприпасів і броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Abrams американського виробництва. А снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. Боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності.

Нагадаємо, що 6 вересня США оголосили, що передають України боєприпаси зі збідненим ураном. Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.