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Відомий історик проаналізував усі промови Путіна і назвав коронні маніпуляції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відомий історик проаналізував усі промови Путіна і назвав коронні маніпуляції
Путін використовує у промовах три основні маніпуляції
фото з відкритих джерел

Історик Олександр Алфьоров: «У Росії руйнується схема братніх народів, у якій тепер лишилися лише білоруси» 

У російського диктатора Путіна є три основні маніпуляції, до яких він вдається у своїх історичних екскурсах та маревах про особливий шлях Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів YouTube-блогер, історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфьоров.

Алфьоров зазначив: перша маніпуляція у Путіна це те, що Росія ніколи ні на кого не нападала і завжди є жертвою, і це просто крокодилячі сльози, а друга – що Росія є цивілізацією месіанського типу. «Ніби вони когось рятують, власними силами борються зі злом і намагаються стабілізувати цей світ. Цю маніпуляцію можна назвати «гастрономними вагами», у яких просвердлили спеціальні отвори чи магніти наліпили, як це було раніше (таким чином ваги у гастрономах підлаштовували, щоби обважувати і дурити покупців за часів СРСР, а нерідко і після, – «Главком»)», – пояснив історик. 

Є ще третя маніпуляція яку повсякчас використовує Путін у промовах, і пов’язана вона більше зі сприйняттям історії. «А саме із тим, що Росія є тисячолітньою державою з величною культурою, що має коріння у Русі. Ця спадкоємність – візитівка, яку вони намагаються демонструвати упродовж усієї присутності у європейській цивілізації. Окрім духовного, це й матеріальний спадок – предмети культури, які вони демонструють на підтвердження своєї особливості», – зазначає Алфьоров.

Але, на його думку, насправді ці предмети були вкрадені з різних територій у часи їхньої імперської політики, а Росія – це «антимузей».

Алфьоров також додав, що зараз у Росії відбувається нове пояснення минулого: що Росія – це СРСР, але разом із цим перемогу над нацизмом здобули всі народи Союзу. Руйнується схема братніх народів, у якій тепер лишилися лише білоруси.

«Натомість колективним братнім народом стали ті, над ким росіяни завжди глумилися та називали «чурками неруськими». Й от серед цих руїн старого радянського бастіону Путін намагається маневрувати, але його промови вже починають відштовхуватися від міфів, які вони видовбують з 19 ст. Йдеться про «південно-західну Росію», єдність єдиного російського народу, який має кілька різних народів у своєму складі, штучність української мови, проєкт «анти-Росія», –  пояснює YouTube-блогер.

Олександр Алфьоров називає ідеологію РФ мертвою, адже мало того, що вона тримається на мертвих («деды воевали»), так вона ще й не розвивається.

Як приклад цього історик згадує, як на 9 травня цього року Путін не зміг сказати нічого нового, окрім того, що потрапив у пастку своїх же термінів.  Алфьоров пояснив, що коли Путін каже, що Росія – це СРСР, то й сам не розуміє, що зовнішній світ сприймає це як визнання того, що саме Росія розпочала Другу світову війну, разом із нацистською Німеччиною, і є винуватою у геноциді українців через голодомори та терори. 

Читайте також: Олександр Алфьоров: Треба відкинути комплекси і записати в Конституції «Україна – Русь»
Теги: росія путін Україна YouTube блогер росіяни Олександр Алфьоров

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