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Вибухи в Криму та атака безпілотників на РФ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в Криму та атака безпілотників на РФ: головне за ніч
Вибухи у Криму чули мешканці кількох міст
фото: скріншот

Увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу. Жителі Білгородської області повідомляють про масову атаку безпілотників. Увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст.  «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 26 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака безпілотників на РФ

Жителі Білгородської області повідомляють про масову атаку безпілотників. У Грайвороновському районі, що межує з Харківською та Сумською областями України, фіксували роботу протиповітряної оборони. про це повідомляє міноборони РФ

Зазначається, що засобами ППО знищено сім безпілотників над Білгородською областю.

Окрім цього вони повідомили, що пізно ввечері було збито два БПЛА літакового типу в Курській області.

Президентка Молдови відреагувала на падіння уламків ракети у Придністров’ї

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлення уламків від ракети С-300 на території невизнаного Придністров'я сталося через війну РФ, яку вона веде проти України. Про це повідомляє NewsMaker.

«Очевидно, ми не можемо провести огляд на місці події, оскільки це трапилося на території придністровського регіону. Але в будь-якому випадку це сталося через війну. Бомби падають через війну в Україні, а цю війну спровокувала Росія», – заявила Санду, зауваживши, що походження об'єкта є «неясним».

Держдеп США пояснив, що може вплинути на військову допомогу Україні

Постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу. Про це повідомляє речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через «шатдаун» (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

«Це юридичне питання, яке стосується того, хто може працювати під час «шатдауну», а хто – ні. Коли деяким працівникам забороняють виходити на роботу, це може вплинути на швидкість доставки будь-яких поставок», – зазначив Міллер.

Представник агентства додав, що Сполучені Штати теоретично можуть продовжувати надавати допомогу у сфері безпеки навіть у випадку призупинення бюджетного фінансування урядових установ.

Вибухи в окупованому Криму

Увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух спочатку почули мешканці тимчасово окупованого Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля, кажуть місцеві жителі.

Серія гучних вибухів пролунала й у Севастополі.

У двох містах увімкнули сигнал повітряної тривоги.

Як написав так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому «Бельбек» нібито було збито ракету.

На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух

На складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. Понад 200 людей отримали поранення, а також є загиблі. Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода», з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій

Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів, повідомляє ДСНС.

Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабасі Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 людей, багато з них у важкому або критичному стані.

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Теги: Крим Майя Санду фінансування Міноборони РФ росія вибух

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