У США розбився легкомоторний літак, четверо загиблих

На борту літака перебували п'ять осіб та дві собаки

На американському острові Бівер, у штаті Мічиган, у суботу, розбився легкомоторний літак Britton-Norman BN-2A авіакомпанії Island Airways. Унаслідок аварії загинули чотири людини, повідомляє Petoskey News.

: пілот, подружня пара, яка підшукувала на острові земельну ділянку під виноградники, місцевий рієлтор та його 11-річна дочка. Також у літаку були дві собаки.

Вижити після аварії вдалося лише дівчинці. Вона була шпиталізована до найближчої лікарні з важкими травмами.

Як зазначається, авіакатастрофи у цьому районі трапляються дуже рідко, це перша аварія в історії компанії Island Airways.

Остання авіакатастрофа в цьому районі сталася у лютому 2001 року, тоді загинули пілот та один пасажир літака, а жінка та її троє дітей вижили.

Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

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Нагадаємо, літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився вдень 3 листопада біля села Пивоваріха за 7 кілометрів від Іркутська. На борту літака перебували двоє українців, троє громадян Білорусії та двоє росіян. Усі вони загинули.

Увечері був виявлений бортовий самописець літака, що розбився. Він сильно пошкоджений через пожежу.

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