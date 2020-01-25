Чеченські силовики затримали 25 осіб за поширення фотоколажу з Кадировим – ЗМІ



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На фотоколажі зображено Кадирова в одязі православного священнослужителя

За інформацією видання, затриманих б'ють

У п’ятницю, 24 січня, в низці населених пунктів Чечні силовики затримали не менше як 25 осіб у зв'язку з появою фотоколажу на главу Чечні Рамзана Кадирова.

Про це з посиланням на власне джерело повідомило видання «Кавказ.Реалії».

На фотоколажі зображено Кадирова в одязі православного священнослужителя. Співрозмовник видання зазначає, що серед затриманих є і школярі, і 62-річний таксист.

Затримання відбулися в місті Шалі (11 осіб), селі Герменчук (чотири особи) і в Курчалоївському районі (10 осіб).

У відділ МВС Шалінського району Чечні доправили, за даними видання, «не тільки тих, хто розсилав фотоколаж, але й тих, кому він надходив».

За інформацією видання, затриманих б'ють.

Раніше росЗМІ повідомляли, що призначення прем’єрпіністром Росії екскерівника Федеральної податкової служби може становити загрозу для підконтрольного Кремлеві голови Чечні Рамзана Кадирова.