У нового прем’єра Росії можуть виникнути до Кадирова запитання щодо багатомільярдних дотацій, – ЗМІ



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В податкових структурах зібрано детальну інформація про фінансову ситуацію в Чечні

Призначення прем’єр-міністром Росії екскерівника Федеральної податкової служби може становити загрозу для підконтрольного Кремлеві голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це з посиланням на Kavkaz-Uzel.

«Мені здається, він навряд чи хворий. Він скоріше кудись поїхав і чогось вичікує... У Кадирова багато ворогів, в тому числі сильних і впливових. Якщо серйозно подумати, то у нового прем’єр-міністра Мішустіна можуть бути питання до Кадирова», – вважає, зокрема, політолог Дмитро Орєшкін.

Саме в податкових структурах зібрано детальну інформація про фінансову ситуацію в Чечні, пояснив він.

«У нас (в РФ – ред.) уся система влади так побудована, що на кожного чиновника є компромат. На кожного начальника є папочка, яку можна використовувати в разі потреби. На Кадирова є компромат у ФСБ, у податкової, де главою був якраз новий прем’єр Мішустін», – сказав Орєшкін.

Він нагадав, що 2019 року Чечні було виділено 30,4 млрд рублів дотацій, що станом на 18 січня дорівнює $55 млн 216 тис., і республіка зайняла четверте місце серед регіонів Росії за цим показником.

«За розміром трансфертів, які отримує Чечня, доходи населення повинні бути в середньому на 15% вищими, ніж у інших. Але згідно з офіційним рейтингом 2019 року про наявність середнього класу в республіці, там лише 2,5% представників середнього класу. Інакше кажучи, тільки 2,5% населення Чечні може дозволити собі купити авто або квартиру. Куди бабло-то дівається? І це сфера саме податкової», – політолог.

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