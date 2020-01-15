Глава Чечні Кадиров передав свої повноваження через «непрацездатність»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Чечні Рамзан Кадиров тимчасово залишив посаду

У лютому 2019 року Кадиров також передавав свої обов’язки Хучієву в зв’язку з «тимчасовою непрацездатністю»

Глава Чечні Рамзан Кадиров передав повноваження керівника республіки голові уряду регіону Мусліму Хучієву через свою тимчасову непрацездатність.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави Чечні й уряду республіки.

«Виконуючим обов’язки глави Чеченської Республіки на період моєї тимчасової непрацездатності призначаю Хучіева Мусліма Магомедовича, голову уряду Чеченської Республіки, з 13 січня 2020 року», — йдеться в документі за підписом Кадирова.

Відомо, що у лютому 2019 року Кадиров також передавав свої обов’язки Хучієву в зв’язку з «тимчасовою непрацездатністю». Тоді міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв’язків, преси та інформації Джамбулат Умаров повідомив, що «Кадиров проходить планову діагностику».

Нагадаємо, 15 січня уряд Росії подав у відставку у повному складі. До формування нового уряду Дмитро Медведєв залишиться виконувачем обов’язків прем’єр-міністра. Водночас, за інформацією російських ЗМІ, Володимир Путін запропонував Дмитру Медведєву посаду заступника секретаря Ради безпеки. Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра після зустрічі з ним.

Нагадаємо, сьогодні російський президент виступив із щорічним посланням Федеральним зборам. Значну частину свого виступу він присвятив змінам в російській Конституції.

Зокрема, він заявив, що вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли «вони не суперечать російській Конституції».