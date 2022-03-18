Чехія поселить українських біженців у посольстві РФ

Чехія закликала посла РФ відкрити доступ біженців до будівель

Мерія району Прага-6 чеської столиці внесла пропозицію використати частину порожніх будівель у комплексі посольства РФ для потреб українських біженців. Про це повідомляє Чеське телебачення.

Йдеться насамперед про школу, в якій не ведуться заняття після того, як більшість дипломатів РФ були вислані через «справу Врбетице» (вибухи на складах боєприпасів, влаштовані російськими спецслужбами). Будівлю, на думку чиновників, можна було б використати для організації навчання українських дітей.

«Я надіслав листа російському послу і закликав відкрити доступ до будівлі українським дітям», - заявив староста Праги-6 Ондржей Коларж, уточнивши, що будинок школи є власністю Російської Федерації.

Також мерія пропонує передати під розміщення біженців низку інших споруд, зокрема торгпредство, церкву на території посольства (що за документами проходить як автосервіс) тощо.

Раніше мерія Праги подала запит до МЗС Чехії з приводу повернення місту ділянки парку Стромівка, зайнятої радянськими військами під час вторгнення до Чехословаччини в 1968 р., а потім приєднаної до території посольства.

Нагадаємо, у четвер чеський прем'єр-міністр Петро Фіала повідомив, що приблизно 270 тис. біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоб без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні.