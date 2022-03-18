Білий дім оцінив, чи готовий Путін припинити війну

Блінкен не бачить ознак того, що є можливість припинити війну шляхом переговорів

Держсекретар США не бачить прагнення російського президента до деескалації

Сполучені Штати Америки підтримують дипломатичні зусилля України та інших країн щодо припинення агресії Кремля шляхом переговорів, але слова та дії російського президента Путіна не свідчать про його прагнення до деескалації. Про це заявив у четвер, 17 березня, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу в Вашингтоні, держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати схвалюють дії України, яка, попри постійні бомбардування своїх міст, залишається за столом переговорів, а також дипломатичні зусилля Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та інших країн. Проте відповідних дій з боку Росії не спостерігається.

«Дипломатія вимагає від обох сторін добросовісного залучення до деескалації, а я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися», – сказав він.

Блінкен стверджує, що останні заяви Путіна вказують на те, що він «рухається в протилежному напрямку» від завершення війни дипломатичним шляхом.

«Дії, які, як ми бачимо, Росія робить щодня повністю контрастують із будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни», – наголосив він.

Ентоні Блінкен запевнив, що США будуть продовжувати надавати військову підтримку Україні та посилювати санкції проти Росії. Це робитиметься саме для того, щоб змусити Путіна змінити свої наміри, щоб Росія припинила насильство в Україні і приступила до добросовісних переговорів.

Нагадаємо, сьогодні президент України заявив, що не час розкривати тактику переговорів.

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