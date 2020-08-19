Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фінляндія підтримує запропоновані ОБСЄ заходи, такі як візит делегації ОБСЄ в Білорусь

Вибори в Білорусі не відповідали міжнародним критеріям і не були вільними та справедливими, - заява

Фінляндія заявила про підтримку запровадження персональних санкцій проти представників діючої влади в Білорусі. Про це йдеться в заяві на сайті фінського уряду.

«Фінляндія підтримує введення цілеспрямованих персональних санкцій ЄС, а також підтримку білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Діалог з білоруським режимом також повинен залишатися відкритим. Фінляндія підтримує запропоновані ОБСЄ заходи, такі як візит делегації ОБСЄ в Білорусь», - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що вибори в Білорусі не відповідали міжнародним критеріям, критеріям ОБСЄ і БДІПЛ, і не були вільними та справедливими.

«Насильство з боку влади неприпустиме. Будь-які нові вибори повинні проводитися відповідно до узгоджених принципів, в тому числі з міжнародними спостерігачами», - йдеться в заяві.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери ЄС сьогодні не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

Як повідомлялося 18 серпня, Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.



