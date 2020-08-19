Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка
Вибори в Білорусі не відповідали міжнародним критеріям і не були вільними та справедливими, - заява
Фінляндія заявила про підтримку запровадження персональних санкцій проти представників діючої влади в Білорусі. Про це йдеться в заяві на сайті фінського уряду.
«Фінляндія підтримує введення цілеспрямованих персональних санкцій ЄС, а також підтримку білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Діалог з білоруським режимом також повинен залишатися відкритим. Фінляндія підтримує запропоновані ОБСЄ заходи, такі як візит делегації ОБСЄ в Білорусь», - йдеться в повідомленні.
Також вказується, що вибори в Білорусі не відповідали міжнародним критеріям, критеріям ОБСЄ і БДІПЛ, і не були вільними та справедливими.
«Насильство з боку влади неприпустиме. Будь-які нові вибори повинні проводитися відповідно до узгоджених принципів, в тому числі з міжнародними спостерігачами», - йдеться в заяві.
За даними ЗМІ, очікується, що лідери ЄС сьогодні не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.
У Єврокомісії повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.
Як повідомлялося 18 серпня, Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.
Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.
Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.
Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.
Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.