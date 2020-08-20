Віцеканцлер Німеччини: Лукашенко має піти у відставку



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Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц

«Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і має піти у відставку», – заявив Шольц

Віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність і має піти у відставку.

Про це повідомляє DW.

«Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і має піти у відставку», – заявив Шольц.

Він також підкреслив, що Євросоюз зацікавлений у тому, щоб жителі Білорусі самостійно визначили своє майбутнє.

«Ми маємо активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. Мова не йде про створення нових сфер впливу», – заявив віцеканцлер Німеччини.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачить себе як посередника для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки Олександр Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

Нагадаємо, у понеділок Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла «поговорити». Втім, за словами президента Білорусі, він не з усіма готовий зараз спілкуватися.

Представник уряду ФРН відповів на це заявив, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.