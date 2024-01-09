Чехія змінила виплати на житло для українських біженців

Термін безплатного проживання для українців зменшиться до 90 днів

У Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло для вразливих осіб. При цьому термін безплатного проживання зменшиться до 90 днів для всіх біженців, навіть для вразливих осіб, пише ProUkrainu.

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Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн). Обов’язкова умова отримання коштів – наявність підписаного документа про право користування квартирою з власником, тобто офіційного договору оренди.

Також змінилася установа, яка надає безплатне житло – такі послуги надаватиме виключно KACPU в Остраві. Саме помешкання можу надати в інших краях, але розподілення відбуватиметься саме в Остраві, тож заяву треба подавати туди. Крім цього, біженці більше не зможуть обирати тип житла та регіон, де хочуть проживати

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До слова, українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок у Чехії, не треба витрачати багато часу на пошуки роботи. У цій країні є немало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Стало відомо, яку роботу в Чехії можна знайти українцям, не вдаючись до довгих пошуків.

Чехія – одна з небагатьох європейських країн, в якій інтеграція біженців проходить майже без проблем. Особливо це стосується пошуку роботи. На чеському ринку праці завжди було немало вакансій в окремих сферах. І саме завдяки українським біженцям вдалося частково заповнити ці вакансії.

Так, від початку російського повномасштабного військового вторгнення в Чехію з України прибуло загалом 373 тис. біженців. У це число входять не лише люди працездатного віку, але й пенсіонери і діти. Отже, за неповні два роки 123 тис. осіб із тих, що отримали в цій країні статус тимчасового захисту, вже працевлаштовані. Тобто третина біженців уже знайшла собі роботу. Ну, а решта дві третини – це переважно люди непрацездатного віку.

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