Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують

На чеському ринку праці завжди було немало вакансій в окремих сферах

Українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок у Чехії, не треба витрачати багато часу на пошуки роботи. У цій країні є немало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Стало відомо, яку роботу в Чехії можна знайти українцям, не вдаючись до довгих пошуків. Про це пише видання Euractiv, посилаючись на чеського міністра праці Маріана Юречка.

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Чехія – одна з небагатьох європейських країн, в якій інтеграція біженців проходить майже без проблем. Особливо це стосується пошуку роботи. На чеському ринку праці завжди було немало вакансій в окремих сферах. І саме завдяки українським біженцям вдалося частково заповнити ці вакансії.

Так, від початку російського повномасштабного військового вторгнення в Чехію з України прибуло загалом 373 тис. біженців. У це число входять не лише люди працездатного віку, але й пенсіонери і діти. Отже, за неповні два роки 123 тис. осіб із тих, що отримали в цій країні статус тимчасового захисту, вже працевлаштовані. Тобто третина біженців уже знайшла собі роботу. Ну, а решта дві третини – це переважно люди непрацездатного віку.

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«Соціальні послуги, як і інші сфери, знаходяться в ситуації, коли не вистачає людських ресурсів... Ми працюємо над одним з можливих рішень і намагаємося знайти людей з числа українських біженців, які могли б працювати в сфері охорони здоров'я та соціальних послуг. Ми бачимо тут найбільший резерв людей, які могли б досить швидко заповнити прогалини», – заявив міністр праці.

До слова, для продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року з'явилася нова умова. Українцям треба буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника.

Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад договір оренди з власником).

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Якщо є договір оренди чи суборенди, підписаний обома сторонами, тоді біженцям не треба завіряти підпис власника. Але треба буде надати офіційно завірену копію.

При проживанні у державному гуманітарному житлі надавати підтвердження про це не потрібно. Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців. Завірення документу найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.