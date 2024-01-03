Влада Литви розкрила, чому боїться навали біженців із Білорусі

Радник президента Литви: білоруські біженці можуть сформувати п'яту колону

Масовий притік білоруських біженців може закінчитись для Литви формуванням п'ятої колони. Про це заявив радник президента Литви Фредерікас Янсонас в ефірі радіостанції Žinių radijas.

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Щомісяця до Литви з Білорусі прибувають тисячі та тисячі нових мешканців. З його слів, про це регулярно попереджає департамент державної безпеки. «Я вважаю, що справді важливий момент – це те, в чому сейм помилився. Ставку на уніфікацію умов проживання та пересування в Литві для росіян та білорусів було відхилено, тепер через пів року ми повертаємось до проблеми. Департамент держбезпеки сигналізує: проблема в тому, що кожного місяця до Литви приїжджають тисячі та тисячі нових мешканців із Білорусі. І ми створюємо потенційно велику проблему», – заявив Янсонас.

«За рік, наскільки я можу судити, до Литви приїжджає 20 тис. нових людей (з Білорусі – «Главком»). Я не знаю, кого вони представляють. Ми потенційно створюємо п'яту колону і уявляємо, що тут все добре та красиво, але це не так», – додав Янсонас.

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П'ята колона (ісп. quinta columna) – узагальнювальна назва групи осіб, які ведуть відкриту або приховану підривну діяльність усередині іншої групи осіб чи країни у спосіб, вигідний зовнішньому ворогу. Термін виник в Іспанії у 1936 році за часів громадянської війни та набув широкої популярності для позначення даного явища, частково замінивши собою широковживаніший термін «ворог усередині».

Пояснимо, що 26 грудня сейм Литви схвалив поправки до закону про правовий статус іноземців, які дозволять видавати білорусам, які прибули країну за посередництвом МЗС, посвідку на проживання з гуманітарних причин не на один, а на три роки. Закон надіслано на підпис президенту Гітанасу Науседі.

Пропозиція збільшити термін дії гуманітарного ВНП до трьох років внесла міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Вона аргументувала це тим, що відповідний документ видається переважно громадянам Білорусі, які рятуються від режиму Олександра Лукашенка. Ситуація в країні «тривалий час не змінюється», білоруси «не можуть повернутися на батьківщину після закінчення року і змушені подавати нову заявку» на ВНП.

На думку міністра, збільшення терміну дії цього документа дозволило б уникнути незручностей, спричинених необхідністю часто його змінювати, а Департамент міграції при МВС заощадив би адміністративний ресурс на опрацювання заяв. Комітет сейму з національної безпеки та оборони, який очолює депутат Лаурінас Кащюнас, виступив проти цієї пропозиції, а от комітет із закордонних справ ці поправки підтримав.