Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі

Чехія вводить обмеження з надання гуманітарного житла, змінює правила освіти дітей, та запроваджує для українців допомогу для поверненням додому

Чехія – на третьому місці в ЄС за кількістю українських біженців. За різними даними, у країні знайшли притулок понад 350 тис. наших земляків. Країна поступово коригує програму підтримки, щоб заохотити українців до інтеграції. Про основні зміни для українських біженців у 2024 році пише «РБК-Україна».

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Оформлення тимчасового захисту

Згідно з поправками до закону Lex Ukraine, тимчасовий захист у Чехії для українців продовжується до березня 2025 року. Статус тимчасового захисту дає українським біженцям доступ до ринку праці, державного медичного страхування та навчання у школах.

Продовження захисту відбуватиметься у два етапи, як і минулого року. Спочатку треба буде зареєструватися в електронному вигляді з січня до 15 березня 2024 року. Це дасть продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2024 року.

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Під час фізичного візиту до відділення міграційного департаменту МВС для вклеювання нової візової наклейки треба буде надавати новий документ. Це продовжить тимчасовий захист до 31 березня 2025 року.

Водночас у 2024 році запроваджується вимога надати довідку про проживання із офіційно завіреним підписом власника або орендодавця. Це не стосується лише тих, хто мешкає у державному гуманітарному житлі.

Проживання у тимчасовому житлі

Термін проживання у безкоштовному житлі скоротять до 3 місяців У липні минулого року термін проживання у державному гуманітарному житлі обмежили 5 місяцями (150 днів). Без обмеження у часі та безкоштовно державним житлом можуть користуватися вразливі категорії біженців.

2024 року жити в державному гуманітарному житлі можна буде лише 3 місяці. Норма почне діяти з 1 вересня 2024 року. Біженці, які станом на 1 вересня 2024 року вичерпають 90-денний термін, мають залишити екстрене житло або перейти на стандартні відносини найму та оплачувати за житло.

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Гроші на добровільне повернення додому

Уряд Чехії зможе встановлювати правила грошової допомоги українцям, якщо вони вирішать добровільно повернутися до своєї країни. «Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, за сімейними обставинами», – розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Ця допомога передбачатиме оплату деяких витрат для повернення в Україну та необхідне консультування та не включатиме надання готівки. Наприклад, купівлю квитків чи оплату житла перед від'їздом в окремих випадках.

Допустимі витрати та максимальний розмір виплат визначить уряд. Передбачаються такі умови надання допомоги:

одержати можна буде один раз;

термін подання заявки - не пізніше 3 місяців з дня припинення тимчасового або міжнародного захисту;

поширюватиметься і на українців, які мають міжнародний захист у Чехії у зв'язку з російським вторгненням у 2014 році.

Якщо людина згодом захоче отримати довготривалу візу, половину наданої допомоги треба буде повернути.

Що ще зміниться для українців у Чехії

З вересня 2024 року скасовується можливість оголошувати окремі дати зарахування до дитсадка чи школи для українських дітей та створення для них спеціальних класів. Школам дозволять коригувати програму навчання лише для українських дітей із тимчасовим захистом менше одного року.

Безкоштовну нострифікацію диплома зможуть зробити лише українці, які мають тимчасовий захист менше 12 місяців. Решті треба буде оплатити нострифікацію –3000 крон (5100 грн).

Серед інших змін – тимчасовий захист не поширюватиметься на громадян України, яким присуджено депортацію. До цього часу депортація відкладалася до закінчення тимчасового захисту. У Чехії з 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів з українськими номерами стає обов'язковою. Якщо не оформити реєстрацію транспортного засобу у спеціальному реєстрі до кінця року, це вважатиметься правопорушенням та каратиметься штрафом.

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Раніше стало відомо, що президент Чехії Петр Павел виступив за перехід його країни на євро і назвав такий крок «логічним майбутнім» для його країни. Його слова цитує Novinky.cz. Чеський лідер висловив упевненість, що його країні потрібно робити конкретні кроки, які дозволять їй увійти у єврозону.

«Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Попри нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє», – пояснив Павел.

Як відом, Чехія – одна з семи держав Європейського союзу, у якій євро не є національною валютою. Країна використовує чеську крону. Чехія зобов'язалася увійти у єврозону ще у 2004 році, коли ввійшла до ЄС. Однак минулого року прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не перейде на євро за його уряду. На його думку, такий крок зараз «нереалістичний».