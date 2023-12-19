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Арестович заявив, що йде в президенти і його рейтинг рекордно змінився: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Арестович заявив, що йде в президенти і його рейтинг рекордно змінився: інфографіка
Станом на зараз Арестовичу довіряє лише 11% українців
фото з відкритих джерел

Рейтинг довіри ексрадника Офісу президента впав більше ніж у п’ять разів 

Рейтинг довіри ексрадника Офісу президента та блогера Олексія Арестовича, який заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентських виборах, зазнав кардинальних змін. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з дослідженням, ставлення до колишнього радника Офісу президента стало діаметрально протилежним. Якщо у травні минулого року більшість українців йому довіряли – 62% проти 21%, які не довіряли, то станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, а не довіряють – 78%.

Арестович заявив, що йде в президенти і його рейтинг рекордно змінився: інфографіка фото 1

«Ми фіксуємо стабільно високу недовіру і запит суспільства на нових лідерів (тільки цього разу більш компетентних, більш прозорих та підзвітних), не варто очікувати на різку зміну, тобто що українці різко почнуть», – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він додав, що таким політикам варто трансформувати свою діяльність в інші суспільно корисні напрямки. Як приклад, він запропонував просувати Україну закордоном, стимулювати українську економіку, займатися візіонерством, підтримувати розвиток молодіжних лідерських ініціатив.

До слова, найвищу довіру серед політиків має президент Володимир Зеленський – йому довіряють 77% українців. Далі йде волонтер Сергій Притула, якому довіряють 69%, а не довіряють – 25% українців. До трійки лідерів за довірою увійшов столичний мер Віталій Кличко з показниками довіри у 52% та недовіри – 43%.

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Теги: рейтинг українці соцопитування Олексій Арестович

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