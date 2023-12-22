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Прикордонники затримали на кордоні пару через «шлюб з розрахунку»: українці мають питання

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Прикордонники затримали на кордоні пару через «шлюб з розрахунку»: українці мають питання
19-річна дівчина отримала підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Користувачі не можуть зрозуміти, як саме прикордонники встановили, що шлюб фіктивний 

Прикордонники на пункті пропуску «Рава-Руська» затримали подружжя з Вінниччини, яке прямувало до сусідньої країни. 20-річного чоловіка і його 19-річну дружину з інвалідністю ІІ групи звинувачують у «шлюбі із розрахунку», але українці у коментарях поцікавились, як це встановили.

«Під час перевірки прикордонники встановили, що це черговий «шлюб із розрахунку»: афера з метою вивезення чоловіка за кордон як такого, що здійснює супровід особи з інвалідністю», – йдеться у повідомленні прикордонників.

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ДПСУ також повідомило, що правоохоронці оголосили дівчині про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон. Оскільки більше ніяких подробиць щодо затримання не було, українці поцікавилися, яким саме чином прикордонникам вдалося «розкусити» молодят.

Українці у своїх коментарях поцікавилися, яким чином прикордонники встановили, що затримані уклали фіктивний шлюб:

Прикордонники затримали на кордоні пару через «шлюб з розрахунку»: українці мають питання фото 1
Прикордонники затримали на кордоні пару через «шлюб з розрахунку»: українці мають питання фото 2

Деякі користувачі припустили, що справа може бути в тому, що дівчина до цього вже укладала шлюби з іншими чоловіками:

Прикордонники затримали на кордоні пару через «шлюб з розрахунку»: українці мають питання фото 3
Прикордонники затримали на кордоні пару через «шлюб з розрахунку»: українці мають питання фото 4

Нагадаємо, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації. В соцмережах за укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн до 20 тис. грн.

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Теги: прикордонники українці шлюб кордон афера

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