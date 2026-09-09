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ISW розкрив, як Путін намагається схилити Трампа до тиску на Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ISW розкрив, як Путін намагається схилити Трампа до тиску на Україну
Путін намагається переконати Трампа у своїй версії ситуації на фронті
фото: AP (ілюстративне)

Глава Кремля представляє президенту США викривлену картину ситуації на фронті
 

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, представив викривлену картину ситуації на фронті, щоб схилити американського лідера до посилення тиску на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін докладно виклав Трампу свою оцінку ситуації на полі бою. Він також розповів, які дії США, на думку Москви, могли б сприяти якнайшвидшому завершенню війни. Під час розмови сторони також обговорили результати зустрічі Путіна зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, яка відбулася 6 вересня.

В Інституті вивчення війни зазначають, що оцінка ситуації на фронті, яку отримує Путін, суттєво спотворена через систематичну дезінформацію з боку російського військового керівництва. За спостереженнями аналітиків, глава Кремля регулярно перебільшує просування російських військ, створюючи враження їхнього постійного та неминучого успіху.

В ISW припускають, що Путін міг використати таку інтерпретацію ситуації на фронті й під час розмови з Трампом. На думку аналітиків, таким чином російський диктатор намагається переконати президента США посилити тиск на Україну та домогтися її згоди на російські вимоги.

Після переговорів схожі тези продовжили озвучувати й інші представники Кремля. В ISW наголошують, що Москва й надалі наполягає на своїх попередніх умовах, попри помітні зміни ситуації на полі бою на користь України.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

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Теги: путін Дональд Трамп ISW війна диктатор Москва переговори

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