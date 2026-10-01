Флеш показав фото нових шахедів із незвичними «вусами» на корпусі

Росія почала застосувати дрони з новою конструкцією для ударів по енергетиці

Позаштатний радник президента звернув увагу на нову конструктивну особливість російських безпілотників

Позаштатний радник президента України Сергій Бескрестнов з позивним Флеш показав фотографії російських ударних безпілотників типу Shahed із незвичними елементами на корпусі. За його словами, наразі точно невідомо, для чого росіяни встановили ці конструкції. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис радника.

Флеш опублікував дві фотографії безпілотників, на корпусах яких видно по два характерні елементи, схожі на «вуса». Він зазначив, що їхнє призначення поки не встановлено.

Шахеди з новою контрукцією фото: Сергій Бескрестнов

«Ми поки що точно не знаємо, навіщо ці вуса. Це точно не антени», – написав Бескрестнов.

На оприлюднених фото видно, що незвичні конструкції розташовані безпосередньо на корпусі безпілотників. Їхня форма та розміщення відрізняються від звичних зовнішніх елементів Shahed.

Бескрестнов не став робити припущень щодо призначення нової деталі та не пов'язував її з конкретною системою чи технологією. За його словами, для встановлення функції конструкції необхідні додатковий аналіз та більше інформації.

Шахед з новою конструкцією фото: Сергій Бескрестнов

Росія регулярно модифікує ударні безпілотники, які використовує для атак по Україні. Зміни можуть стосуватися як електронного обладнання та систем навігації, так і конструкції самого апарата.

Наразі немає підтверджених даних про те, яку саме функцію виконують незвичні «вуса» на показаних Бескрестновим безпілотниках.

Варто нагадати, що нові українські перехоплювачі дронів уже використовують бойові групи, а виробники працюють над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва.