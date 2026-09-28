Польща спростила правила збиття російських дронів і ракет

Польським пілотам більше не доведеться наближатися до повітряної цілі для її огляду – для відкриття вогню буде достатньо даних радара

Польща змінить процедуру перехоплення ракет і безпілотників, які заходять у повітряний простір країни з боку Росії. Нові правила дозволять польським військовим швидше відкривати вогонь по повітряних цілях без їхнього попереднього візуального підтвердження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Про підготовку змін 28 вересня повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За чинною процедурою мирного часу польські пілоти перед відкриттям вогню повинні наблизитися до об'єкта настільки, щоб візуально підтвердити ціль у повітряному просторі країни. Це правило поширюється на військові літаки та гелікоптери, залучені до перехоплення.

Після запровадження нових правил візуальний огляд замінять так званою позитивною ідентифікацією. Даних радара буде достатньо, щоб пілот або оперативний командувач дозволив знищення повітряного об'єкта.

«Досі ми не використовували такі опції, оскільки вони зазвичай зарезервовані для воєнного стану або воєнного стану. Однак, враховуючи загрозу, і враховуючи те, що Польща сьогодні щодня стикається з можливістю потрапляння дронів на нашу територію, ми повинні запровадити такі зміни, як для пілотів, так і для безпеки держави», – заявив Томчик.

За його словами, необхідність перегляду процедури пов'язана зі зростанням ризику проникнення безпілотників на територію Польщі.

Нагадаємо, увечері 28 вересня російський реактивний безпілотник атакував район пункту пропуску «Ягодин» на Волині неподалік кордону з Польщею.

За попередньою інформацією, безпосереднього влучання у пункт пропуску не зафіксовано. На відео, які з'явилися у мережі, видно падіння безпілотника у лісовій місцевості неподалік людей та прикордонної інфраструктури.