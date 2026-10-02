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Польща розробила «передвоєнний закон» з урахуванням досвіду України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща розробила «передвоєнний закон» з урахуванням досвіду України
Польща змінила підхід до підготовки до війни
фото: Dwot

Нові правила дозволять Варшаві діяти ще до запровадження воєнного стану та швидше розгортати польські й союзні сили

Польська влада розробляє спеціальний законопроєкт, який має підготувати державу та її оборонні сили до роботи в умовах безпосередньої загрози війни. Під час підготовки документа Варшава враховує досвід України та уроки російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Про роботу над так званим «передвоєнним законом» розповів віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Головна мета документа – усунути законодавчий розрив між функціонуванням держави у мирний час та формальним запровадженням воєнного стану. Польська влада хоче отримати механізми, які дозволять швидше реагувати на серйозне загострення безпекової ситуації.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща має бути готовою до найгірших сценаріїв на тлі зростання кількості безпекових загроз та гібридних атак.

«Якщо іноземні ракети порушують наш повітряний простір, якщо дрони пролітають поруч із кордоном, відбуваються диверсії та глушать GPS – коли нам готуватися, як не зараз?» – сказав він.

Новий закон має усунути прогалини у чинному законодавстві та прискорити ухвалення рішень у кризовий період. Одним із ключових нововведень стане можливість оперативніше розгортати польські війська та сили союзників по НАТО ще до формального оголошення воєнного стану.

Документ також передбачає повну синхронізацію польського оборонного планування із системами Альянсу. Окрему увагу приділять підготовці критичної інфраструктури та розширенню переліку служб, які можуть залучатися до оборони країни.

Зміни мають торкнутися й правил проведення навчань. Крім того, влада планує чіткіше регламентувати дії цивільних працівників, які обіймають керівні посади, у разі серйозної безпекової кризи.

Наразі законопроєкт проходить міжвідомчі консультації. Після завершення цього етапу документ планують передати на розгляд Сейму.

Польща регулярно фіксує безпекові інциденти на тлі російсько-української війни. Під час російських атак на Україну ракети та безпілотники неодноразово порушували польський повітряний простір.

Крім того, польські спецслужби повідомляли про спроби диверсій на залізниці та кібератаки. У Європі також фіксували випадки пошкодження інфраструктурних кабелів на дні Балтійського моря.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що на країну чекають складні тижні та місяці через безпекову ситуацію. За його словами, російські атаки проти України відбуваються дедалі ближче до польського кордону.

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Теги: військові закон НАТО Польща

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