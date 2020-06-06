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    Події в Україні

    В Україні коронавірусом заразилися понад п’ять тисяч медиків, - Степанов

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    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу - В Україні коронавірусом заразилися понад п’ять тисяч медиків, - Степанов
    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу

    Загалом за весь час пандемії захворіло 26 514 осіб

    За час пандемії Covid-19 в Україні зафіксовано 5 016 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед медичних працівників.

    Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Загалом за весь час пандемії захворіло 26 514 осіб. З них 1903 дитини, а також 5 016 медпрацівників. Загалом одужало 11 812 осіб, а летальних випадків 777», – поінформував Степанов.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

    Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

    Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

    Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

    Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

    З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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