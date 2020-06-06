В Україні коронавірусом заразилися понад п’ять тисяч медиків, - Степанов



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Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу

Загалом за весь час пандемії захворіло 26 514 осіб

За час пандемії Covid-19 в Україні зафіксовано 5 016 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед медичних працівників.

Про це на брифінгу 6 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Загалом за весь час пандемії захворіло 26 514 осіб. З них 1903 дитини, а також 5 016 медпрацівників. Загалом одужало 11 812 осіб, а летальних випадків 777», – поінформував Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).