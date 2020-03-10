США перекинули в Європу важкі бомбардувальники



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Кількість відправлених бомбардувальників B-2 Spirit невідома Ілюстративне фото

Бомбардувальники B-2 Spirit виконуватимуть операції на різних військових об'єктах в зоні відповідальності Європейського командування ЗС США

У понеділок, 9 березня, США перекинули важкі бомбардувальники B-2 Spirit на авіабазу Лажеш, розташовану на португальських Азорських островах в Атлантичному океані. Про це повідомляє пресслужба американського військового командування (EUCOM).

Літаки виконуватимуть операції на різних військових об'єктах в зоні відповідальності Європейського командування ЗС США. Бомбардувальники належать до 509-го і 131-го бомбардувальних авіакрил ВПС США, дислокованих на авіабазі Вайтмен в штаті Міссурі, але кількість відправлених літаків невідома.

Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря було проведено дводенне тактичне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер».

Як повідомляось, у Польщі та країнах Балтії, 29 лютого, почалися масштабні військові навчання Defender-Europe 20 за участі військовослужбовців та техніки Сполучених Штатів Америки.

Крім того, США провели військові навчання на випадок можливого російського ядерного удару по Європі. Російський МЗС засудив відпрацювання американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.

До слова, з погляду Бундесверу захоплення Криму Росією змушує НАТО відновити військовий потенціал.

Нагадаємо, генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет.