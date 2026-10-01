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Кремль анонсував виступ Путіна, який «чекає весь світ»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль анонсував виступ Путіна, який «чекає весь світ»
Путін переніс щорічну зустріч клубу «Валдай» із Сочі до Москви
фото: rbc.ru

За словами Пєскова, промова Путіна на «Валдаї» входить до числа виступів, які привертають увагу міжнародної аудиторії

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що виступ Володимира Путіна на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» нібито очікують у всьому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами представника Кремля, промова на «Валдаї» входить до числа кількох щорічних виступів диктатора, які привертають увагу міжнародної аудиторії.

«Президент традиційно виступить. Це той виступ, один із кількох щорічних виступів президента, на який чекає весь світ», – сказав Пєсков.

Валдайський клубросійський експертно-аналітичний центр та дискусійний форум, створений у 2004 році. Форум заснований для пропаганди Росії за кордоном та пропаганди ідеології «русского міра». Протягом кількох років організаторам поступово вдавалося запрошувати на цю зустріч все більше і більше значущих іноземних представників та учасників політичного, громадського та культурного життя Росії. Путін є постійним учасником засідань Валдайського клубу.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін переніс щорічну зустріч клубу «Валдай» із Сочі до Москви через загрозу українських ударів безпілотниками. Захід спочатку планували провести в Сочі. Однак російські служби безпеки наполягали на зміні місця проведення через побоювання щодо можливих атак українських дронів.

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Теги: путін росія Дмитро Пєсков

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