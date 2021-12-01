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    Крим засипало снігопадом (відео)

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    Сніг подекуди вже тане й перетворюється на болото - Крим засипало снігопадом (відео)
    Сніг подекуди вже тане й перетворюється на болото
    фото: twitter.com

    Окупований Росією півострів потерпає від негоди

    У перший день зими жителям на окупованому півострові випала можливість погратися в сніжки.

    Оскільки сніг все одно розтане за кілька днів, люди активно фільмували стихію. У Сімферополі не лише сніг, а й дме сильний вітер. Як повідомляють очевидці, він обриває дроти.

    Через погодні умови закрили тимчасово рух на плато Ай-Петрі з боку Ялти та Бахчисарайського району.

    Нагадаємо, що 1 грудня снігопади накриють пів України. Снігопади будуть у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

    Рятувальники попередили, що до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: Крим снігопад негода
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    Крим засипало снігопадом (відео)