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Чи буде темношкірий Папа: ватиканські інсайдери оцінили шанси кардиналів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Чи буде темношкірий Папа: ватиканські інсайдери оцінили шанси кардиналів
Священники наголошують, що цінності Папи важливіші за його походження чи расу
колаж: glavcom.ua

У 2023 році на Африку припадало близько 20% всіх католиків світу

Вперше у сучасній історії Ватикан може очолити темношкірий Папа Римський. Африканці сподіваються, що один із їхніх співвітчизників може стати наступним понтифіком та продовжити спадщину Франциска, який виступав на захист країн, що розвиваються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, Римо-католицька церква в Африці розповсюджується найшвидше. Африканські католики, які брали участь у службах на вшанування пам’яті Франциска після його смерті в понеділок, зазначали, що Папа з Африки давно на часі.

«Поява темношкірого Папи відродила б християнську віру в Африці та змінила б ставлення до континенту, продемонструвавши, що африканець може обіймати цю посаду», – сказав Шарль Япі, католицький священник з комерційної столиці Кот-д’Івуару Абіджана.

Дослідники ранньої Церкви наводять докази того, що деякі Папи першого тисячоліття народилися в Північній Африці або мали африканське походження, хоча подробиць мало. Один чи декілька з них могли бути темношкірими.

Імена кількох африканських кандидатів вже обговорюються, але ватиканські інсайдери скептично оцінюють їхні шанси стати Папою, частково через те, що вони не зазнали такої пильної уваги громадськості, як більшість західних кардиналів, пише Reuters.

Пітер Кодво Аппія Тарксон
Пітер Кодво Аппія Тарксон
фото з відкритих джерел
Фрідолін Амбонго Бесунгу
Фрідолін Амбонго Бесунгу
фото з відкритих джерел
Ігнас Бессі Догбо
Ігнас Бессі Догбо
фото з відкритих джерел

Серед африканських кліриків, яких називають потенційними наступниками Франциска, – кардинал із Гани Пітер Кодво Аппія Тарксон (76 років), кардинал із ДР Конго Фрідолін Амбонго Бесунгу (65 років), архієпископ Кіншаси, та кардинал із Кот-д’Івуару Ігнас Бессі Догбо (63 роки).

У 2023 році на Африку припадало близько 20% всіх католиків світу, і лише за попередній рік їхня кількість зросла на 9 мільйонів.

Обрання Тарксона могло б стати гідним визнанням цього зростання і надихнути африканське духовенство, сказав архієпископ Аккри Джон Бонавентура Квофі, який знає Тарксона з 1970-х років і був висвячений ним у єпископи.

«Хоч я і не можу зробити ставку, адже кардинали діятимуть під проводом Святого Духа, було б добре, якби саме він став наступним Папою – це мотивувало б усіх єпископів континенту», – сказав Квофі.

Проте деякі священники наголошують, що цінності Папи важливіші за його походження чи расу.

«Ми молимося, щоб Святий Дух дав Церкві доброго пастиря, який поведе її до істинного Бога», – сказав конголезький священник Жозуе-Місаель Мобатила Квілу після служби у Кіншасі. «Чи буде Папа з Африки чи з іншого континенту – це не нам вирішувати».

Нагадаємо, після звістки Ватикану про смерть Папи Римського Франциска, який очолював католицьку церкву з 2013 року, по всьому світу почали обговорювати кандидатів на пост нового понтифіка. Букмекери активно приймають ставки на те, хто стане наступним Папою Римським. 

До слова, процес обрання нового Папи, відомий як конклав, розпочнеться в травні. Голосування буде таємним і проходитиме за зачиненими дверима. Кардинали, яким не виповнилося 80 років, зберуться у Сикстинській капелі, де вони голосуватимуть за нового понтифіка. Якщо жоден кандидат не набере дві третини голосів, голосування повторюватиметься до моменту визначення переможця.

Як відомо, серед потенційних наступників Франциска називають кілька видатних кардиналів.

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Теги: Ватикан Папа Римський

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