Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Франциска

Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня

Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану

Святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска, оскільки 88-річний понтифік продовжує одужувати після майже смертельного нападу подвійної пневмонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як зазначає видання, замість понтифіка кардинал Анджело Комастрі, архієрей базиліки Святого Петра на пенсії, відслужив месу просто неба перед тисячами людей на площі Святого Петра прохолодним, але сонячним весняним ранком.

Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня після 38-денного перебування в лікарні. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем, але очікувалося, що він з’явиться в неділю, згідно з буклетом для меси та літургійними планами, оприлюдненими Ватиканом.

Великдень у Ватикані традиційно включає месу та благословення Папи Urbi et Orbi (лат. «місту та світу»), промову, виголошену з лоджії над входом у базиліку, яка зазвичай є оглядом глобальних гарячих точок і людських страждань.

Як зазначає видання, Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки він дотримується розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів. Здається, йому все ще потрібно багато зусиль, щоб подати свій голос, і його дихання залишається утрудненим.

Нагадаємо, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній оприлюднив Пасхальне послання преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України.

