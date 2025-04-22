Ватикан опечатав апартаменти Папи Римського: історія стародавнього ритуалу

Акт опечатування знаменує початок періоду sede vacante

Смерть Папи Франциска означає початок надзвичайно важливого періоду для Ватикану та всього католицького світу. Римський престол офіційно вважається вільним, а церква готується до обрання нового понтифіка. Про це повідомляє «Главком».

Папські апартаменти в Апостольському палаці були офіційно опечатані кардиналом-камергером Кевіном Фаррелом. Понтифік відмовився використовувати їх, натомість жив у номері в Domus Sanctae Marthae з 2013 по 2025 рік. Акт знаменує початок періоду sede vacante.

Папські апартаменти в Апостольському палаці, які не використовувалися під час понтифікату Папи Франциска, були офіційно опечатані кардиналом-камергером Кевіном Фаррелом.



Цей акт знаменує початок періоду sede vacante або ж «вакантного престолу». pic.twitter.com/g3YHKTibZQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 22, 2025

Опечатання Папських апартаментів – це традиційний церемоніал, який проводиться після смерті Папи Римського. Цей акт символізує завершення понтифікату.

Камергер наказує опечатати приватні апартаменти Папи в Апостольському палаці у Ватикані. Це робиться для того, щоб ніхто не мав доступу до його особистих речей і документів до проведення необхідних церемоніалів і перевірок.

Наступний символічний акт – знищення Персня рибалки – золотого персня, який носив Папа Римський і цілували католики на знак пошани. Камерленго знімає його і розламує навпіл перед зібраними кардиналами. Це не тільки запобігає будь-яким потенційним підробкам документів, але й означає кінець правління Папи.

Sede vacante (вакантний престол – «Главком») настає або після смерті Папи, або в разі його зречення, що є значно рідкіснішим явищем. Після офіційного підтвердження смерті понтифіка – через церемонію, під час якої камерленго тричі звертається до Папи на ім’я, дане при хрещенні, і не отримує відповіді – розпочинаються приготування до конклаву.

Під час даного періоду управління Католицькою церквою тимчасово бере на себе Колегія кардиналів, яку очолює камерленго. Водночас усі чиновники Римської курії, за винятком трьох осіб – камерленго, декана Колегії кардиналів та Великого пенітенціарія – автоматично втрачають свої посади. Колегія відповідає не тільки за підготовку до конклаву, а й за організацію похорону покійного Папи.

Згідно з папськими правилами, конклав повинен розпочатися не пізніше 18-го дня після смерті Папи, хоча колегія має деяку свободу у виборі конкретної дати. У сучасну епоху sede vacante зазвичай триває не довше трьох тижнів, однак у середньовіччі ці періоди могли затягуватись на роки. Найдовший sede vacante був між 1268 і 1271 роками, коли кардинали не могли досягти згоди протягом майже трьох років.

Період вакантного престолу також має свій візуальний символ – спеціальний герб Sede vacante, який замінює папський. Він зображається на монетах та поштових марках, що випускаються Ватиканом у цей час. Замість профілю Папи на монетах зображено ті ж символи, що й на гербі камерленго.

Герб sede vacante фото з відкритих джерел

Історія знає чимало різних за тривалістю періодів Sede vacante. У XIX–XX століттях вони зазвичай тривали від 13 до 20 днів. Найкоротшим вважається період між Пієм IX і Левом XIII у 1878 році – всього 13 днів, а найдовшим у новітній історії – 63 дні між Пієм VIII і Григорієм XVI.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

До слова, похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, пройде в суботу, 26 квітня.