Хто підніме білий прапор? Найрезонансніші заяви Папи Римського про війну

У останньому зверненні Папа Франциск назвав Україну «спустошеною війною» та закликав до справедливого і тривалого миру

Папа Римський Франциск, який очолював католицьку церкву з 2013 року до своєї смерті у квітні 2025 року, неодноразово висловлювався про війну в Україні. Його заяви викликали широкий резонанс, адже понтифік намагався знайти баланс між закликами до миру та дипломатичними жестами, які іноді сприймалися неоднозначно. «Главком» розповідає про заяви Папи Римського Франциска.

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Франциск неодноразово закликав до припинення бойових дій в Україні, наголошуючи на стражданнях українців.

Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

У своєму останньому зверненні, яке прозвучало у Великодньому посланні 20 квітня, Папа Франциск назвав Україну «спустошеною війною» та закликав до справедливого і тривалого миру.

«Нехай Воскреслий Христос дарує Україні свій пасхальний дар миру та заохотить усі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру», – розповів понтифік.

23 березня після госпіталізації Папа Франциск з'явився на публіці та згадав про Україну, закликаючи до молитви за мир.

«Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – закликав Папа Франциск.

Папа Римський закликав українську молодь пробачити своїм ворогам

У лютому Папа звернувся до української молоді, закликавши пам'ятати героїв, бути патріотами та прощати ворогів.

«Пробачити дуже важко. Ми завжди намагаємося вести війну і відповідати на удар іншим ударом. Але щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо пробачати одне одного. Завжди», – сказав він.

Розкритикував Європу і дорікнув Україні

В грудні 2024 року Папа відзначився скандальною заявою – у контексті війни в Україні він сказав, що лицемірно говорити про мир і озброюватися.

«Мене турбує, що численні заклики міжнародних організацій до світу входять до одного вуха і виходять через інше. У цьому є й приховане лицемірство: ми говоримо про мир, але озброюємо війну», – сказав понтифік.

«Один із найбільших доходів від інвестицій у Європі отримують збройові заводи. Ми організуємо конференції та мирні зустрічі, але продовжуємо виробляти зброю для вбивства», – сказав Папа Римський.

Також Папа заявив, що стурбований відправкою на фронт молодих українців: «Так вийшло, що в них мало чоловіків, у той час як у Росії їх багато».

У своєму зверненні до прочан Франциск вкотре згадав про необхідність різдвяного перемир'я в Україні: «Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі».

фото: Vatican News

Папа Римський: суверенітет потрібно поважати

В жовтні 2024 року Папа Франциск під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорив війну Росії проти України та зробив заяву:

«Усі нації мають право на існування в мирі та безпеці. Їхні території не можна атакувати, а їхній суверенітет потрібно поважати та гарантувати через мир та діалог. Війна та ненависть приносять лише смерть та руйнування для всіх».

Франциск: Досить вбивати невинних!

Також в жовтні 2024 року Папа Римський Франциск оголосив, що призначить 21 нового кардинала 8 грудня. Серед тодішніх номінантів – українець Микола Бичок.

За його словами, раніше Папа двічі згадав «мученицьку Україну» та висловив глибоку стурбованість ситуацією у країні. Однак, за словами єпископа, цієї інформації немає у популярних ЗМІ.

«Я звертаюся з проханням не дати українцям гинути від холоду, припинити авіаудари по мирному населенню, яке завжди страждає найбільше. Досить вбивати невинних!» – таким був заклик Папи Франциска.

фото: Vatican News

Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор

В березні 2024 року Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік вчергове закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

«Сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори – сміливе слово», – заявив папа Франциск.

Лоренцо Буккелла запитав Папу: «В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?».

На що Франциск відповів: «Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Переговори – це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше».

Війна в Україні спустошує регіон Європи

В лютому 2023 року Папа заявив, що війна в Україні «не лише спустошує регіон Європи, але й розв’язує глобальну хвилю страху та ненависті». Відновлюючи своє «живе співчуття» та молитви за «змучений український народ», Святіший Отець благав «за відновлення тієї маленької частки людяності, яка дозволить створити умови для дипломатичного вирішення у пошуках справедливого та тривалого миру».

фото: Vatican News

Франциск оплакує різанину мирних жителів у Бучі

6 квітня 2022 року Франциск засудив вбивства росіянами цивільного населення у Бучі та розгорнув український прапор, який йому привезли звідти.

«Ще більше жахливих жорстокостей [відбувається], навіть проти мирних жителів, жінок і безпорадних дітей. Вони є жертвами, чия невинна кров волає до небес і благає. Нехай ця війна припиниться! Нехай замовкне зброя. Перестаньте сіяти смерть і руйнування», – заявив понтифік.

фото: Vatican News

А вже 15 квітня під час Хресної ходи в Римі закликав українців і росіян до примирення.

«Гавкіт НАТО». Папа Римський шокував новою заявою про причину війни

У травні 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

«У перший день війни я дзвонив президенту України Зеленському. Натомість Путіну я не дзвонив. Я чув його у грудні на свій день народження, але цього разу ні, я не дзвонив. Я хотів зробити чіткий жест, і для цього пішов до російського посла. Я попросив їх пояснити, я сказав: «Будь ласка, зупиніться». Потім я попросив кардинала Пароліна після двадцяти днів війни передати Путіну повідомлення, що я готовий поїхати до Москви», – сказав Папа Римський.

Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За його словами, він намагається зрозуміти джерела поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, «можливо, гавкіт НАТО у двері Росії» спонукав Путіна погано відреагувати та розв'язати війну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив скорботу через смерть Папи Римського Франциска. За словами президента, понтифік присвятив своє життя Богу, людям і церкві.