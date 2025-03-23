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Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації та згадав Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації та згадав Україну
Папа Римський подякував вірянам
фото: Reuters

Папа Римський захриплим голосом звернувся до вірян

Сьогодні, 23 березня, Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

«Дякую вам усім!» – сказав Папа Римський захриплим голосом, скерувавши слово вітання також до однієї літньої пані, що стояла на подвірʼї з букетом жовтих квітів. Опісля він зробив мовчки жест благословення.

Папа Римський вперше з'явився на публіці після госпіталізації та згадав Україну фото 1
фото: Vatican News

Зокрема, у недільному зверненні до вірян Папа Франциск поділився деякими думками про Божу терпеливість, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в тих країнах, які страждають від війн.

«Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – таким закликом Папа Франциск завершив свої роздуми з нагоди недільної молитви «Ангел Господній», побажавши: «Нехай же Пречиста Діва Марія береже нас і далі супроводить в мандрівці до Пасхи».

Як повідомлялося, Папу Римського Франциска, якого госпіталізували з двосторонньою пневмонією понад місяць тому, випишуть з лікарні сьогодні, 23 березня.

Нагадаємо, що Кардинал Віктор Мануель Фернандес запевнив, що після хвороби та лікування фізичний стан понтифіка залишиться таким, як і до госпіталізації. Однак через кисневу терапію Папа змушений заново вчитися розмовляти.

На єдиному записі голосу Франциска, оприлюдненому Ватиканом за останній місяць, помітно, що йому важко говорити, бракує повітря, а слова звучать нерозбірливо.

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Теги: Папа Римський Ватикан

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