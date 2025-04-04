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Ватикан повідомив про стан Папи Римського після виходу з лікарні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ватикан повідомив про стан Папи Римського після виходу з лікарні
Папа Римський Франциск уперше з’явився на публіці після хвороби 23 березня
фото: Reuters

Пресслужба Святого Престолу повідомила, що стан понтифіка покращується

Папа Римський Франциск, який повернувся до Ватикану після пʼятитижневої госпіталізації, продовжує лікування у своїй резиденції, дотримуючись рекомендацій лікарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Пресслужба Святого Престолу повідомила, що стан понтифіка покращується, зокрема дихання, моторика, а також голос. Тривають фармакологічна, дихальна та рухова терапії, а нещодавній аналіз крові показав деяке покращення показників, що стосуються інфекційної картини. Зменшується також необхідність у кисневій терапії. Зокрема, вдень застосовується звичайна оксигенація, а високопоточна – лише вночі за потреби.

Зазначається, що недільна молитва «Ангел Господній» може відбутися в інший спосіб, ніж попередні рази. Однак Папа продовжує працювати, зберігає хороший настрій і ще не приймає відвідувачів.

У січні понтифік захворів на бронхіт, але згодом хвороба прогресувала, і йому діагностували двосторонню пневмонію. Зокрема, 9 лютого Папа Римський не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням.

Згодом стало відомо, що Папа Римський Франциск більше не потребує штучної вентиляції легенів.

Раніше «Главком» повідомляв, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.

До слова, , 23 березня Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї. 

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Теги: Папа Римський Ватикан

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