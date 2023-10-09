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ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися продуктами та водою мінімум на 72 год

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися продуктами та водою мінімум на 72 год
Фото: The Times of Israel

В армії одразу зазначають, що інструкції не нові й завжди актуальні

Громадянам Ізраїлю, незалежно від місця проживання, слід підготувати запас води та їжі щонайменше на 72 год. Про це заявило командування тилу ЦАХАЛу, повідомляє The Times of Israel.

«Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій», – ідеться в заяві.

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.

В армії одразу зазначають, що інструкції не нові й завжди актуальні.

Нагадаємо, угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. 

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Теги: Ізраїль ХАМАС війна

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