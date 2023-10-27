Новий світовий порядок та Третя світова війна

Нові безпекові принципи для людства після чергової світової війни створюють лише країни-переможниці

Після виступу президента США Джо Байдена тема з теоретичних наче перейшла в практичні. Звісно, я не намагаюся одноосібно запропонувати необхідні і достатні принципи, до виконання яких долучиться більшість світових держав. Але сформулювати вимоги до цих принципів можливо. І заразом з’ясувати, наскільки він взагалі зараз можливий – цей справедливий і стійкій новий світовий порядок (НСП).

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Перш за все, треба, щоб йому підкорялися росія, Північна Корея з Іраном і ХАМАС (хто не в курсі, ця терористична структура є законно обраної владою у смузі Газа). Не жартую: стійкість договірної міжнародної інституції визначається по найбільш проблемних її ділянках. Тобто, або НСП повинен влаштовувати навіть авторитарні держави (нащо він тоді потрібен?), або треба мати наддержавну силову структуру, яка здатна примусити всіх незгодних до виконання НСП (про таку структуру – окремо).

Друга вимога – щоб НСП включав в себе хоча б частину попередніх принципів, модифікованих під сучасні реалії. Тому що цілком нові безпекові принципи для людства після чергової світової війни створюють країни-переможниці, не зважаючи на потреби і бажання інших.

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Нагадаю ці попередні принципи.

Невтручання у внутрішні справи суверенних держав. Принцип походить аж з Версальського миру від 1648 року і підтверджений резолюцією Генасамблеї ООН від 1965 року. До речі, там є вельми цікаве твердження: втручання не можна виправдати історичною несправедливістю (ХАМАСУ тоді не було, але це як для нього написано)! Але житті таке, що втручатися доводиться. І далеко не завжди таке дії повністю оформлюється рішеннями ООН. Тобто, на майбутнє належить узгодити випадки, коли втручання є законним (країна створює небезпеку для інших країн або для власного населення). Але зрозуміло, що узгодження цього принципу тоталітарними країнами є ненауковою фантастикою. Без примусу не обійтися. Непорушність міждержавних кордонів, які визнані після Другої Світової, що зафіксовано у Гельсінській безпековій нараді 1975 року. Цей принцип, якій непогано працював, поховала путінська недоімперія. Не коли безпідставно вторглася до України, а коли заявила про «приєднання» до себе окупованих територій України, починаючи з Криму. Розділ світу на зони впливу – Ялтинська конференція головних переможців у Другий Світовій, 1945 рік. Саме невиконанням «зонального принципу» росія і мотивує свої загарбницькі дії щодо руйнування світового порядку.

З цим принципом найбільші складнощі. Бо розділ світу документально не зафіксований. Росія, яка самопризначила себе правонаступницею СРСР, вважає, що весь пострадянській простір – це виключно її сфера впливу. А невиключно – Африка, Близький Схід, країни Центральної Америки і далі з усіма зупинками.

Україна (і Біларусь), яка теж є країною-переможницєю у Другий Світовій війні (це зафіксовано у вигляді її окремого членства в ООН), має право претендувати на ті ж зони впливу, що й росія. А от для Китаю зони впливу не визначені, тому він без церемоній намагається впливати де завгодно.

Коротше, цей сумнівний принцип впав у кому разом зі смертю Сталіна і вмер разом з розпадом СРСР.

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А тепер щодо практичних кроків.

Задля створення НСП треба розібратися з вищенаведеними принципами – відкинути або модифікувати. Потім розібратися з сумним спадком Ялтинської конференції – ООН, яка останнім часом не тільки стала недієздатною, а ще й перетворилися на лобістську структуру для терористів і агресорів на зразок росії і ХАМАСу плюс глобалістів різного штибу.

А оскільки по всім принциповим позиціям згоди від росії, Ірану, КНДР, частково Китаю згоди не отримати, то паралельно потрібно вирішувати питання створення екстериторіальних сил примусу, інакше ніякій НСП взагалі не запрацює. Це не можуть бути збройні сили окремої держави або блоку держав на зразок НАТО, бо за їх діями по захисту НСП обов’язково почнуть проглядати конкретні економічні інтереси.

Щоб примусити незгодні країни виконувати ті принципи НСП, які підтримала більшість країн світу (за чисельністю чи як?), доведеться позбавити ізгоїв зброї масового знищення, ЯЗ, в першу чергу.

Коротше, на роль екстериторіальних сил, які допоможуть встановити і підтримувати НСП, найкраще підходять прибульці з іншої галактики, озброєні тахіоними бластерами. Вони, мабуть, зможуть впровадити справедливість, рівність і миролюбність для людства на планеті Земля.

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Досвічені читачі вже здогадалися, що майже весь цей тест написано, щоб довести: ніякого нового світового безпекового порядку у сучасних умовах без Третьої Світової війни створити неможливо. Можна лише оновити старий порядок. Але навіть і в такому варіанті все одно доведеться показово поставити на місце (біля параші) порушницю порядку, що існує – путінську недоімперію. Що українці і не тільки ми безперечно підтримають. Інакше інші країни просто не сприймуть наміри щодо НСП серйозно. Та вже не сприймають.