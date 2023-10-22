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На Кіровоградщині місцеві влаштували дискотеку під «Калинку-малинку» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Кіровоградщині місцеві влаштували дискотеку під «Калинку-малинку» (відео)
Відвідувачі олександрійського кафе-бару танцювали під музику країни-агресора
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами адміністратора закладу, російську пісню нібито «замовив військовий»

У місті Олександрія на Кіровоградщині один із кафе-барів влаштував дискотеку з використанням російської музики. Відвідувачі веселилися під пісню «Калинка-малинка», що призвело до скандалу. Відповідні кадри з’явилися у соцмережах.

На ролику з соцмереж видно й чути, як відвідувачі олександрійського кафе-бару танцюють під музику країни-агресора. Очевидці наголосили, що це неприпустимо на 20-й місяць повномасштабної війни.

«Наскільки треба не поважати закони, військових, які щодня боронять країну від навали, і взагалі себе, аби на 605-му дні повномасштабного вторгнення Росії врубати це лайно в закладі! Маю надію на реакцію від правоохоронців», – написав користувач у коментарі до відео.

Адміністратор кафе-бару, який назвався Іядом, у коментарі Суспільному заявив, ніби діджей сказав, що російську пісню «замовив військовий».

«Він підійшов до нього і сказав, що у брата день народження, хоче зробити своєрідний йому подарунок. Діджей не хотів відмовляти військовому. Коли я почув, що лунає російська пісня, то підбіг і вимкнув її», – запевнив він.

Представник закладу в Олександрії також додав, мовляв, російська пісня «навіть не лунала до кінця» і «більше такого не трапиться».

«Я поговорив з діджеєм. У нашому списку лише закордонні й україномовні пісні, можете перевірити», – переконував Іяд.

За словами речниці поліції Кіровоградської області Віталіни Бевзенко, цю подію вони зареєстрували 20 жовтня. Наголошується, що вона відбувалася не під час комендантської години.

«За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція проводить перевірку. За її результатами матеріали направлять уповноваженому з захисту державної мови», – сказала представниця правоохоронного органу.

Зазначимо, що законодавство України забороняє використання російської музики в медіапросторі та громадських місцях. Відповідний проєкт закону Верховна Рада ухвалила 19 червня 2022 року. За порушення його норм передбачено штраф: 3400-8500 гривень для фізичних осіб (за повторне – 8500-11 900 грн), і 65-323 тис. грн – для юросіб.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання – важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну.

До слова, за дев'ять місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення мовного закону.

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Теги: війна мова Кіровоградщина музика

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