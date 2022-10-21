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Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні

Надія Клочко
glavcom.ua
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
Російський диктатор знову відзначився дивною поведінкою
скріншот із відео

Кремлівський диктатор побував на полігоні, де тренують мобілізованих

Користувачі соцмереж звернули увагу на поведінку російського диктатора Володимира Путіна під час візиту на полігоні в Рязанській області РФ. Путін жорстко схопився за солдата, а після цього довго обтрушував руки.

Як видно на відео, російський диктатор досить жорстко хапає чоловіка у формі, нібито нещодавно мобілізованого, а потім з відразою обтрушує руки.

Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні фото 1
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні фото 2

Потім Путін обнявся з солдатом на прощання, кривлячись, імовірно, від огиди.

Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні фото 3

Користувачі соцмереж, коментуючи поведінку Путіна, зазначають, що російський диктатор уже зовсім перестав «напружувати свої акторські здібності», аби мати вигляд «доброго царя», – росіян і так все влаштовує.

Нагадаємо, 20 жовтня російський диктатор Володимир Путін разом із міністром оборони країни-терористки РФ Сергієм Шойгу їздили перевіряти підготовку мобілізованих на полігоні в Рязанській області. Під час спілкування з військовими Путіну показували спорядження вояків

Крім того, Путін порозважався на полігоні стрільбою зі снайперської гвинтівки. Тим часом, поки диктатор бавиться зі зброєю і цинічно жартує, мобілізовані росіяни скаржаться на безлад у військкоматах та жахливе спорядження.  

Також раніше з'явилося відео, як російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу у Кремлі помітно нервував, коли говорив про окупований Донбас. Путін щось нервово креслив у нотатках, то писав, то відводив руку від папірця, а потім знову чиркав по папері. 

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Теги: росія війна мобілізація

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Соціум

Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
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