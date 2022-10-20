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Глава МЗС Естонії двома словами описав, де хотів би бачити Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Глава МЗС Естонії двома словами описав, де хотів би бачити Путіна
Естонький міністр заявив, що хоче бачити Путіна у пеклі
фото з відкритих джерел

Естонський міністр вважає, що місце російському диктатору навіть не у в'язниці

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити диктатора Росії Володимира Путіна за всі скоєні злочини не у в'язниці, а в пеклі. Так він відповів на запитання Deutsche Welle щодо майбутнього президента держави-агресорки.

«Хотіли б ви побачити Путіна у в'язниці?» – запитала журналістка німецького видання.

«У пеклі», – відповів Рейнсалу після кількасекундної паузи.

Очільник естонського МЗС також висловив думку про те, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання до України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти агресорки РФ.

«Війна Росії – це геноцид в Україні, Путін не робить з цього секрету. Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим», – сказав Рейнсалу.

Додамо, раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал, коментуючи вибух Кримського мосту, привітав українські спецслужби, які, за його словами, ймовірно, стоять за цією операцією

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії оголосив Росію країною з терористичним режимом

Також раніше міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, закликавши ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал, який буде судити вище керівництво РФ. 

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Теги: війна путін Естонія Україна

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