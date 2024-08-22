Лариса Ніцой записала звернення до Ірини Фаріон з її улюбленим співаком

Ніцой: «Іринко, ми відірвалися на повну, але й про тебе не забули. Ти завжди з нами»

Українська громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой записала відеозвернення до Ірини Фаріон на концерті співака Андрія Середи. Відео письменниця опублікувала у соцмережах.

Так, Лариса Ніцой відвідала мистецький фестиваль «Ше.Fest», де в перший день виступав Андрій Середа, лідер рок-гурту «Кому вниз». За словами Ніцой, це був улюблений артист покійної Ірини Фаріон.

«Увечері першого Шефестівського дня виступав Андрій Середа «Кому вниз». Улюблений (вочевидь, єдиноулюблений) співак Ірини Фаріон, принаймні, я ніколи не чула, щоб вона називала «улюбленим» когось іще. Іринко, ми відірвалися на повну, але й про тебе не забули. Записали тобі відео. Ти завжди з нами», – зазначила Ніцой.

Андрій Середа на відео подякував Ірині Фаріон за все, і наголосив, що всі наступні концерти тепер «поряд з нею».

«Так, Іруню, да. Всі концерти відтепер вони поряд з тобою і заради тебе, заради твого наступного, паралельного з нами життя, прекрасного життя, дякую тобі», – заявив артист.

Андрій Середа, фронтмен рок-гурту «Коми Вниз», в концертному залі Bel etage, 2022 рік фото: Ірина Павленко

Андрі́й Середа – український співак, актор та диктор-актор дубляжу. У 1988 році заснував музичний гурт «Кому Вниз». Вже у 1989 році гурт став переможцем на культовому фестивалі україномовної музики Червона Рута (II премія у категорії «рок-музика»). У 2005 році був нагороджений орденом «Пустельний Хрест» від партії УНА-УНСО (Українська національна асамблея – Українська народна самооборона) за вагомий внесок у розвиток української культури. У 2011 році, на урочистих зборах до двадцятиріччя Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Андрій Середа заявив: «Українець – означає людина. Людина – означає українець. «Українець» і «людина» – це слова синоніми. І це є аксіома».

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід.

До слова, в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Станом на зараз петиція вже набрала 21,2 тис. із 25 тис. необхідних для її розгляду.