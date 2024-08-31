Командир батальйону «Свобода» розповів, хто з військових може піти на перемир’я з ворогом

Петро Кузик пояснив, що воює, щоб це не довелося робити його дітям

«Якщо знаєш, з ким маєш справу, то усвідомлюєш, що перемир’я – перенесення війни на плечі наших дітей»

Командир батальйону «Свобода» Петро Кузик у інтерв’ю hromadske розповів, хто з військових, на його думку, міг би погодитися на перемир’я з Росією.

«Справжні військові – ні, функціонери – так. Ті, хто воює – ні. Хоча всі дуже втомилися від війни. Якщо знаєш, з ким маєш справу – з москалотою, то усвідомлюєш, що перемир’я – перенесення війни на плечі наших дітей. Я для того й воюю, щоб мої діти не воювали, і діти моїх друзів, родичів і так далі. Я своїм дітям такого не бажаю», – пояснив Петро Кузик.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним на сьогодні є порожнім беззмістовний.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише вдає зацікавленість ними.

До слова, президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню.