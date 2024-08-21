Дефіцит робочої сили в Європі ускладнює повернення біженців до України – Bloomberg
Bloomberg: Президент України Володимир Зеленський хоче повернути своїх людей додому, але приймаючі країни Європи отримують вигоду від нових працівників
До 17 млн українців (понад третина довоєнного населення) залишили свої будинки через російське вторгнення, з них близько 6 млн людей залишаються біженцями за кордоном. Про це пише Bloomberg.
«Лідія Василевська працювала бухгалтером у Києві, коли російські війська вторглися в Україну. Вона втекла до Праги, знайшла іншу роботу і оселилася в маленькій квартирі в тихому районі чеської столиці. Але більше ніж через два роки після того, як вона врятувалася від бомб, вона опиняється втягненою в потенційно інший конфлікт: економічне перетягування канату між її рідною країною та країною, яка надала їй притулок», – наголошують на проблемі журналісти.
Центральний банк України прогнозує, що через атаки енергетичної інфраструктури ще 400 тис. людей покинуть країну в 2024 році. Банк зазначає, що додатковим стимулом до еміграції для громадян стають зусилля країн, що приймають, щодо «поглиблення інтеграції».
Київ хотів би повернути своїх громадян – людей не вистачає як на фронті, так і в тилу, проте українці досить швидко вийшли на європейський ринок праці, і політики від Польщі до Угорщини не поспішають відправляти біженців назад. Ключова причина – економічна. Країни, що приймають, отримують вигоду з напливу українських біженців, пише видання.
У Польщі родини українських біженців переважно забезпечують себе самі, йдеться у звіті компанії Deloitte – на роботу припадає 80% їхніх доходів, а за підсумками минулого року вони принесли Польщі від 0,7% до 1,1% ВВП.
У Чехії українські біженці заплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі цього року, ніж отримали у вигляді соціальної допомоги. І хоча більшість із 350 тис. українців, які поїхали до Чехії, – це жінки та діти, 72% працездатного населення мають роботу.
Нагадаємо, біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 мільярди чеських крон. За даними Міністерства фінансів, на цю суму можна побудувати десять кілометрів автострад або підвищити пенсію всім пенсіонерам на 1200 крон на рік.
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