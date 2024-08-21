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Дефіцит робочої сили в Європі ускладнює повернення біженців до України – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Дефіцит робочої сили в Європі ускладнює повернення біженців до України – Bloomberg
Українці, які тікали від війни, отримали додаткові проблему у Європі
фото: ukranews

Bloomberg: Президент України Володимир Зеленський хоче повернути своїх людей додому, але приймаючі країни Європи отримують вигоду від нових працівників

До 17 млн ​​українців (понад третина довоєнного населення) залишили свої будинки через російське вторгнення, з них близько 6 млн людей залишаються біженцями за кордоном. Про це пише Bloomberg. 

«Лідія Василевська працювала бухгалтером у Києві, коли російські війська вторглися в Україну. Вона втекла до Праги, знайшла іншу роботу і оселилася в маленькій квартирі в тихому районі чеської столиці. Але більше ніж через два роки після того, як вона врятувалася від бомб, вона опиняється втягненою в потенційно інший конфлікт: економічне перетягування канату між її рідною країною та країною, яка надала їй притулок», – наголошують на проблемі журналісти. 

Центральний банк України прогнозує, що через атаки енергетичної інфраструктури ще 400 тис. людей покинуть країну в 2024 році. Банк зазначає, що додатковим стимулом до еміграції для громадян стають зусилля країн, що приймають, щодо «поглиблення інтеграції».

Київ хотів би повернути своїх громадян – людей не вистачає як на фронті, так і в тилу, проте українці досить швидко вийшли на європейський ринок праці, і політики від Польщі до Угорщини не поспішають відправляти біженців назад. Ключова причина – економічна. Країни, що приймають, отримують вигоду з напливу українських біженців, пише видання.

У Польщі родини українських біженців переважно забезпечують себе самі, йдеться у звіті компанії Deloitte – на роботу припадає 80% їхніх доходів, а за підсумками минулого року вони принесли Польщі від 0,7% до 1,1% ВВП.

У Чехії українські біженці заплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі цього року, ніж отримали у вигляді соціальної допомоги. І хоча більшість із 350 тис. українців, які поїхали до Чехії, – це жінки та діти, 72% працездатного населення мають роботу.

Нагадаємо, біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 мільярди чеських крон. За даними Міністерства фінансів, на цю суму можна побудувати десять кілометрів автострад або підвищити пенсію всім пенсіонерам на 1200 крон на рік.

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Теги: українці Володимир Зеленський президент населення біженці Європа робота

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