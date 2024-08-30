Ірландія зачиняє двері десятків притулків для українських біженців

Кількість українських біженців, які проживають у державному житлі у Ірландії, скоротилася майже на 17,5 тисяч

В Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тис. людей. Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям, пише The Irish Times.

За даними уряду Ірландії, у середині серпня 2024 року в житлі за державним контрактом проживали 40 058 українців із тимчасовим захистом. Це на 30% менше, ніж торік (57 502 у серпні 2023 року).

У травні 2024 року у Департаменті інтеграції заявили, що в рамках політики уряду з надання житла лише на 90 днів закриють значну кількість центрів, де розміщують українців.

Відтоді припинили дію 189 контрактів з надання житла для біженців із України. Із них 175 розірвав уряд, а 14 – самі постачальники житла. Ще зі 100 центрами розірвання контрактів триває.

У серпні 2024 року продовжують розміщувати українців за контрактом з урядом 855 закладів, порівняно з 993 – у серпні 2023 року. Деякі місця після виїзду українців використовують для розміщення заявників на міжнародний захист.

За даними Департаменту інтеграції, близько 12 готелів, у яких раніше проживали лише українці, тепер є «гібридними об’єктами», де живуть як українці з тимчасовим захистом, так і біженці з інших країн. Ще один центр, який раніше використовувався для українців, тепер використовується виключно для розміщення шукачів притулку.

Де живуть українці у Ірландії

Чимало українців знайшли прихисток у домах місцевих жителів. Близько 28 800 українських біженців проживають у понад 15100 ірландських сімей.

Домогосподарства, які приймають українських біженців, отримують місячний платіж у розмірі 800 євро. З початку запуску схеми підтримки у липні 2022 року уряд виплатив за такий прийом 165 млн євро.

Загалом в Ірландії зараз проживають 107 279 українських біженців. Останнім часом потік людей до країни спав. У липні 2024 року до країни прибували в середньому 33 українські біженці на день. У липні 2023 року кількість новоприбулих сягала в середньому 113 людей на день.

До слова, з 30 вересня інформація про банківські рахунки громадян України потраплятиме до міжнародної бази даних податкових органів. Україна приєднається до міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки на основі стандарту CRS, який використовується для контролю податків. Це означає, що дані українців можуть бути передані на запит уповноважених служб Ірландії.