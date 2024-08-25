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Везли з Києва валізу з ковбасою. Ексглава президентського протоколу розказав, як Путін годував гостей з України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Везли з Києва валізу з ковбасою. Ексглава президентського протоколу розказав, як Путін годував гостей з України
На початку 2000-х років українська делегація була змушена возити із собою власні продукти
фото з відкритих джерел

Георгій Чернявський: «Пригадую, в якийсь момент харчування раптом стало поганим»

У 2002-2003 роках українська делегація, яка з офіційними візитами відвідувала Москву, була змушена возити із собою їжу. Адже в якийсь момент харчування раптом стало поганим. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

«Зупинялися в особняку на Ленінських горах. Пригадую, в якийсь момент харчування раптом стало поганим. Не за якістю – за кількістю», – сказав дипломат.

Георгій Чернявський додав, що російський уряд ухвалив рішення про обмеження під час візитів:

«Здається, російський уряд ухвалив рішення про обмеження під час таких візитів, якась бюджетна економія. Пам’ятаю, що приблизно в 2002-2003 роках, коли літали в Москву,  доводилося возити з собою з Києва валізу…».

Дипломат розповів, що у цій «стратегічній валізці» вони возили ковбасу.

Раніше Георгій Чернявський розповів, що варенички з вишнями чи маком були найпопулярнішою стравою для делегацій, які прибували до Києва у 1990-х роках.

Також дипломат зазначив, що у перші роки незалежності України, коли президент Леонід Кравчук здійснював візити за кордон, передова група возила запис Гімну країни на аудіокасетах, а текст передавала факсом.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Мауно Койвісто першим прибув у незалежну Україну з офіційним візитом. Це відбулося у травні 1992 року, коли була перша церемонія вручення вірчих грамот від посла Фінляндії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

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Теги: росія дипломатія путін путінський режим Україна

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Політика

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