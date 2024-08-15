Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином

Запуск «міжкорейської робочої групи» може допомогти зняти напруженість і розв'язати будь-які питання між країнами

Юн Сок Йоль готовий розпочати політичну та економічну співпрацю з Північною Кореєю

Лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль хоче створити консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці, виклавши своє бачення об’єднання сусідів. Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові до Дня національного визволення, присвяченій 79-й річниці незалежності Японії від колоніального правління 1910-1945 років після Другої світової війни, Юн заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея «зробить лише один крок» до денуклеаризації.

Юн сказав, що запуск «міжкорейської робочої групи» може допомогти зняти напруженість і розв'язати будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми і возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

«Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до істотного прогресу в міжкорейських відносинах», – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочнуть масштабні військові навчання на Корейському півострові за участі всіх видів військ, метою яких є зміцнення готовності їх сил до протидії новим військовим загрозам з боку КНДР.

Як повідомлялося, перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн.

До слова, Північна Корея вперше за майже п'ять років відкриє для туристів з інших країн свої кордони, які були закриті від початку пандемії Covid-19.