Головна Світ Політика
search button user button menu button

Візит прем'єр-міністра Індії до України: The Economic Times назвала дати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Візит прем'єр-міністра Індії до України: The Economic Times назвала дати
Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Перед візитом в Україну Моді збирається навідатися до Польщі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня. Про це повідомляє The Economic Times.

Зокрема, Моді здійснить перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років.

Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським прем’єром Дональдом Туском.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, здійснить офіційний візит в Україну в серпні цього року.

14 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи» (G7) в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору.

Вже 9 липня Нарендра Моді відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Моді закликав до припинення війни в Україні «дипломатичним шляхом». У відповідь на цей візит Володимир Зеленський висловив своє розчарування через соцмережу X.

«Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день»,– маючи на увазі ракетний обстріл України, що стався 8 липня.

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука для обговорення слів президента Зеленського щодо прем'єр-міністра Моді після його візиту до Росії.
 
До слова, «неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

Читайте також: Як Путін та індійський прем'єр Моді розважалися в день обстрілу київського «Охматдиту» (фото)
Теги: Польща дипломатія прем’єр-міністр Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонтні роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року
Прикордонники попередили про ускладнення руху на одному з пунктів пропуску
Вчора, 13:13
Польська влада хоче заохотити поляків колективно використовувати водопровідну воду
Польща робить революцію в тарифах на воду
6 серпня, 14:22
Крістіна Вороновська працює помічницею прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска
У Польщі спалахнув скандал довкола українки і Туска: що сталося
1 серпня, 12:03
На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску
Шмигаль анонсував модернізацію прикордонної інфраструктури України
30 липня, 14:55
Українці роблять великий внесок у економіку Європи
Українські біженці рятують економіку Європи
29 липня, 12:21
Кияни стартували на міжнародній арені в другому відбірковому раунді провідного євротурніру
«Динамо» розгромило «Партизан» у Лізі чемпіонів
23 липня, 23:06
Повідомлялося, що Польща розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю
Польща пояснила, що потрібно, аби нормалізувати відносини з Білоруссю
22 липня, 16:42
Польща пояснила, як набиратиме добровольців до Українського легіону
Польща пояснила, як набиратиме добровольців до Українського легіону
19 липня, 20:38
Прем’єр Індії Нарендру Моді та президент України Володимир Зеленський
Індія викликає українського посла після критики Зеленського в бік прем’єра Моді
16 липня, 10:04

Політика

На Курщині Сили оборони знищили винищувач Су-34
На Курщині Сили оборони знищили винищувач Су-34
Візит прем'єр-міністра Індії до України: The Economic Times назвала дати
Візит прем'єр-міністра Індії до України: The Economic Times назвала дати
Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
Підрив «Північного потоку». Німеччина видала ордер на арешт українця
Підрив «Північного потоку». Німеччина видала ордер на арешт українця
Надсекретна операція ЗСУ в Курській області. The New York Times повідомила деталі
Надсекретна операція ЗСУ в Курській області. The New York Times повідомила деталі
Захід втрачає страх перед «червоними лініями» Путіна – Politiken
Захід втрачає страх перед «червоними лініями» Путіна – Politiken

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
12K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7331
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
7193
Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі «Оберіг»
4657
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua