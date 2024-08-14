Візит прем'єр-міністра Індії до України: The Economic Times назвала дати

Перед візитом в Україну Моді збирається навідатися до Польщі

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня. Про це повідомляє The Economic Times.

Зокрема, Моді здійснить перший візит прем'єр-міністра Індії до Польщі за останні 40 років.

Як пише The Print, голова індійського уряду здійснить одноденний візит до Варшави 21 серпня. У Польщі він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою та польським прем’єром Дональдом Туском.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, здійснить офіційний візит в Україну в серпні цього року.

14 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи» (G7) в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору.

Вже 9 липня Нарендра Моді відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Моді закликав до припинення війни в Україні «дипломатичним шляхом». У відповідь на цей візит Володимир Зеленський висловив своє розчарування через соцмережу X.

«Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день»,– маючи на увазі ракетний обстріл України, що стався 8 липня.

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука для обговорення слів президента Зеленського щодо прем'єр-міністра Моді після його візиту до Росії.



До слова, «неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.