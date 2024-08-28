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У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям
Засновник фонду потрапив до суду за розкрадання субсидій на інтеграцію українців
фото: praha11.pirati.cz

Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти засновника фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через ймовірне розкрадання мільйонних субсидій, призначених на інтеграцію українських біженців

Празька прокуратура звинуватила заснований Володимиром Гергелем Фонд Help Ukraine у ​​розкраданні субсидій, що призначалися на реалізацію програм з інтеграції українських біженців. Про це повідомив речник міської прокуратури Праги Алеш Цимбала, пише irozhlas.cz.

«У даній справі прокурор висунув обвинувальний акт проти однієї фізичної особи за поведінку, яка була кваліфікована як шахрайство з наданням субсидій», – сказав Алеш Цимбала.

За його словами, Фонд Help Ukraine отримав цільову дотацію від Міністерства освіти країни у розмірі близько 800 тис. євро, які мали використовуватися на забезпечення роботи спеціального центру в столичному районі Розтили, відкритого відкрито у квітні 2022 року. Перераховані кошти призначалися, наприклад, навчання чеської мови. Умовою отримання дотації було те, що діти відвідуватимуть адаптаційну групу безкоштовно. Проте Фонд стягував зі своїх підопічних плату та не перераховував зарплату власним співробітникам.

Крім того, після того, як Фонд Help Ukraine отримав першу частину міністерської дотації, Володимир Гергель відправив близько 2 млн чеських крон (близько 80 тис. євро) на рахунок своєї матері. Пізніше з рахунку Фонду було знято ще 6 млн чеських крон готівкою та одночасно внесено 8 млн крон (близько 320 тис. євро) за купівлю квартири у празькому районі Бранік. Як пише видання, чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

До слова, українські діти з тимчасовим захистом мають відвідувати школи в Чехії, навіть за дистанційної освіти з України. За порушення цих правил батьків можуть оштрафувати. Обов'язкова освіта у Чехії стосується року дошкільного навчання та 9 років відвідування загальноосвітньої школи.

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Теги: прокуратура шахрайство освіта Чехія українці скандал навчання дотації біженці

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