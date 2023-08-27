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Як поховають Пригожина: ЗМІ дізналися деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як поховають Пригожина: ЗМІ дізналися деталі
Пригожина мають намір поховати у Санкт-Петербурзі
фото з відкритих джерел

Траурний захід відбудеться у вузькому колі, вхід буде за спеціальними жетонами

У Росії тіло ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина в неділю, 27 серпня, забрали «вагнерівці», його повезуть у Санкт-Петербург, де заплановано похорон. Близькі Пригожина вирішили, що траурний захід відбудеться у вузькому колі, вхід буде за спеціальними жетонами, повідомляє «ВЧК-ОГПУ» в Telegram, посилаючись на відомості джерела.

За непідтвердженими даними, похорон Пригожина може відбутися у вівторок, 29 серпня.

«Станом на зараз точного рішення про регламент траурних заходів і прощання немає. Все залежить від позиції влади...», – наголошується на каналі.

Раніше ексдепутат Держдуми розповів, хто віддав наказ ліквідувати Пригожина. 

Також фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Зауважимо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: похорон ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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