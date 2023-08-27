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Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
Володимир Путін
фото: Reuters

Глава Кремля посилює державний контроль над приватними військовими компаніями

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ. Відновідний указ розміщений на сайті Кремля.

Путін зобов'язав принести присягу на вірність Росії усіх, хто виконує роботу від імені військових РФ та підтримує те, що Москва називає «спеціальною військовою операцією» (війну Росії проти України).

Як ідеться в тексті наказу, це має «сформувати духовно-моральні засади оборони Росії».

Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ фото 1
фото: скриншот

Reuters пише, що запровадження Путіним обов’язкової присяги для найманців «Вагнера» та інших приватних військових підрядників було чітким кроком, спрямованим на більш жорсткий державний контроль над такими групами.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: росія путін ПВК «Вагнер»

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