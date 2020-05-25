Іспанія з 1 липня скасує карантин для іноземних туристів



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Іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня

Уряд Іспанії скасував одну з величезних перешкод для продажу туристичних послуг

Уряд Іспанії у понеділок прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

Про це повідомляє El Pais.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес в суботу оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Таким чином, визначені терміни, коли життєво важливий сектор для економіки Іспанії буде перезапущений і скасовано одну з величезних перешкод для продажу туристичних послуг, оскільки обов'язковий карантин був визначальним фактором, коли мандрівники вибирали той чи інший напрямок.

Раніше повідомляли, що уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.

Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.

До слова, у Хорватії туристична індустрія відновила роботу після карантинних обмежень, що діяли з березня.

Також Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі.

Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів.